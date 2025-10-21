Prima pagină » Sănătate » Uniunea Europeană se gândește să interzică dezinfectantul de mâini

21 oct. 2025, 16:49, Sănătate
Etanolul, un dezinfectant cheie utilizat la nivel mondial pentru eficacitatea sa împotriva virușilor, bacteriilor și ciupercilor, ar putea fi interzis de Uniunea Europeană, transmite Financial Times. Mai exact, autoritățiile de la Bruxelles iau în considerare clasificarea etanolului ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer.

Asta după ce o recomandare a unui grup de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), emisă pe 10 octombrie, a semnalat etanolul ca fiind o substanță toxică care provoacă inclusiv complicații în timpul sarcinii. Dacă experții din cadrul Comitetului pentru produse biocide confirmă nocivitatea acestuia, într-o reuniune programată între 25 și 28 noiembrie, Comisia Europeană ar putea insista asupra înlocuirii etanolului din produsele biocide.

Produsele de curățare pe bază de alcool sunt autorizate ca fiind sigure în blocul comunitar și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii 1990. Spitalele, unitățile de procesare a alimentelor și gospodăriile se bazează pe produse pe bază de etanol pentru a menține standardele de igienă.

Lumea medicală se opune

Oamenii de știință trag, însă, un semnal de alarmă cu privire la repercusiunile unei astfel de măsuri.

„Impactul asupra spitalelor va fi uriaș.“, susține Alexandra Peters de la Universitatea din Geneva.

Potrivit acesteia, „infecțiile asociate asistenței medicale ucid anual mai multe persoane la nivel global decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc”. „Igiena mâinilor, în special cu ajutorul unui dezinfectant pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial.”, a declarat Alexandra Peters pentru Financial Times.

Peters a afirmat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice, iar utilizarea repetată a săpunului durează mai mult și dăunează pielii. Potrivit unor studii, în trecut, absența dezinfectantului le obliga pe asistentele medicale să petreacă cel puțin 30 de minute din fiecare oră de operație spălându-se pe mâini, a spus ea.

Nicole Vaini, director în cadrul Asociației Internaționale pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Igienă, a pus la îndoială datele științifice care stau la baza raportului ECHA.

„Nu există studii disponibile privind etanolul în sine, iar singurele date referitoare la oameni provin din studii care arată efectele consumului de băuturi alcoolice asupra sănătății.”, a mai transmis acesta, potrivit FT.

