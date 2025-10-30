Prima pagină » Sănătate » VIDEO Frank Loeffler (General Manager, Roche), la Health EU Summit 2025: „Fiecare leu cheltuit în sănătate este o investiție în viitor”

Bogdan Pavel
30 oct. 2025, 17:07, Sănătate
Frank Loeffler, General Manager al Roche România, a subliniat, în cadrul Europa Connect Health EU Summit 2025, organizat de Gândul, că este esențial să evaluăm impactul inovației nu doar asupra sistemului de sănătate, ci și asupra întregii societăți.

El a evidențiat că nu trebuie să privim costurile din sănătate izolat – cum ar fi prețul unui medicament sau al unei operații – ci și costurile sociale mai largi atunci când oamenii nu pot să muncească, să meargă la școală sau să participe activ în societate. Fiecare leu cheltuit în sănătate, a argumentat el, trebuie văzut ca o investiție în viitor pentru generația noastră și pentru generațiile care vor urma.

Costurile reale pentru societate

„Pentru mine este foarte important să începem să privim impactul pe care inovația îl are asupra sistemului de sănătate, dar și asupra societății în ansamblu. Nu trebuie să ne uităm izolat la cât costă un produs farmaceutic sau cât costă o anumită intervenție chirurgicală. Trebuie să vedem care este costul pentru societate dacă cineva nu poate merge la muncă, dacă cineva nu poate merge la școală, dacă cineva are o dizabilitate și nu mai poate fi un participant activ în societate. Acestea sunt costurile reale”, a explicat General Managerul Roche România, în cadrul Health EU Summit – Politici europene în domeniul sănătății și impactul lor asupra României. (VIDEO)

Cheia schimbării perspectivei

„Prin urmare, pentru generația noastră și pentru generația copiilor și nepoților noștri, trebuie să vedem fiecare leu cheltuit în sănătate ca pe o investiție în viitor. Aceasta este cheia”, a concluzionat Frank Loeffler.

Drepturi egale pentru pacienții din România

La Health EU Summit, participanții au inclus Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, și Cristian Bușoi, membru în boardul Agenției Europene a Medicamentului (EMA). Discuțiile au subliniat importanța ca România să rămână conectată la tendințele europene și internaționale în cercetarea și dezvoltarea medicală și să asigure accesul pacienților români la terapii noi, oferindu-le aceleași drepturi și oportunități de tratament ca pacienților din alte țări europene. Aceste idei au fost susținute și de Frank Loeffler în intervenția sa din cadrul dezbaterilor.

