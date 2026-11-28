Dronele au fost observate în apropierea bazei din comitatul Suffolk, unde este staționată aripa 48 de vânătoare a Forțelor Aeriene ale SUA. Militarii americani au intervenit cu echipamente specializate pentru a îndepărta aparatele, însă niciunul dintre acestea nu a fost recuperat de personalul britanic sau american. Dronele doborâte nu au putut fi recuperate Lipsa dronelor împiedică stabilirea provenienței și a echipamentelor pe care le-ar fi putut transporta. Autoritățile nu au putut stabili dacă aparatele aveau armament, dispozitive de supraveghere sau alte încărcături.

În timpul incidentului din 13 noiembrie, personalul american a intervenit ca răspuns la ceea ce Forțele Aeriene ale SUA au descris drept o posibilă activitate neautorizată a dronelor. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că nicio aeronavă, instalație sau persoană nu a fost afectată.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că poliția ministerului, Poliția din Suffolk și forțele de securitate ale Forțelor Aeriene americane au cooperat pentru gestionarea situației, care a fost rezolvată rapid. Ulterior, baza a revenit la măsurile obișnuite de securitate.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Prezența militară americană, o posibilă cauză a incidentului

Incidentul are loc pe fondul unor preocupări de securitate legate de prezența militară americană în Marea Britanie. În septembrie, o amenințare despre care președintele Donald Trump a spus că avea legătură cu Iranul a determinat retragerea bombardierelor strategice americane B-1 de la baza RAF Fairford.

Teheranul a respins acuzațiile privind implicarea în incidentul de la Fairford sau în alte activități ostile pe teritoriul britanic.