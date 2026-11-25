Forțele Aeriene Regale (RAF) ale Marii Britanii își mută aeronavele în hangare și adăposturi fortificate pe timp de noapte, pentru a le proteja de eventualele amenințări reprezentate de drone, relatează Sky News.

Potrivit publicației, britanicii plănuiesc să instaleze plase anti-dronă în jurul avioanelor de luptă care rămân expuse, precum cele staționate lângă piste sau în bazele aeriene fără protecție suficientă.

Astfel de plase anti-drone sunt o prezență obișnuită în toată Ucraina, menite să ajute la apărarea echipamentelor militare, a infrastructurii naționale critice și a drumurilor principale împotriva dronelor rusești care se apropie.

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Măsurile luate de RAF reprezintă un indiciu clar al modului în care forțele armate britanice își consolidează apărarea pe frontul intern, într-o perioadă marcată de amenințări tot mai mari, precizează jurnaliștii Sky News.

Marți, MI5 și Ministerul Apărării de la Londra au avertizat companiile britanice implicate în furnizarea de echipament militar către Ucraina că se confruntă cu un risc crescut de sabotaj din partea Rusiei.

Iranul este, de asemenea, suspectat că ar fi pus la cale un complot împotriva bazei RAF Fairford, o bază aeriană din Gloucestershire utilizată de Forțele Aeriene ale SUA.

Această amenințare a determinat Pentagonul să evacueze avioanele de bombardament de la baza respectivă. De asemenea, americanii au retras avioanele de luptă de la o a doua bază aeriană din Marea Britanie, pe fondul unor informații privind o altă amenințare din partea Iranului.