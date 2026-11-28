Puțin a mai rămas până la data de 1 Decembrie, când are loc marea defilare. În schimb, repetițiile care au loc în aceste zile au atras atenția publicului. În spațiul public circulă imagini în care apar soldați care defilează cu drapelele învelite în pungi negre care par a fi de gunoi.

UPDATE 15.50: MAPN vine cu explicați și susține că steagurile au fost puse în învelitoare pentru protecție

Ministerul Apărării a reacționat pe Facebook după apariția imaginilor cu drapelele naționale care sunt învelite în pungi negre care par a fi de gunoi. Reprezentanții instituției au precizat că este vorba despre huse de protecție, folosite pentru a feri steagurile de ploaie, praf și eventuale deteriorări, astfel încât acestea să fie prezentate în condiții optime la parada de Ziua Națională.

”Învelitori pentru protecție, nu saci de gunoi. În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție. În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi „saci de gunoi”. Este FALS.

Ce sunt, de fapt: învelitorile au rol de protecție. Steagurile sunt confecționate din material textil, iar pe durata repetițiilor sunt protejate cu învelitori pentru a fi ferite de precipitații, praf și deteriorare.

Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții. Vă așteptăm pe 1 Decembrie să le vedeți desfășurate la paradă!”, a transmis MAPN pe pagina oficiala de Facebook.

Știrea inițială

Imaginile au stârnit reacții în spațiul public. În imaginile de mai sus se pot observa militarii care desfășoară repetiții pentru defilarea care va avea loc pe 1 Decembrie. Drapelele pe care aceștia le țin în mâini, însă, par a fi acoperite cu saci din plastic, de gunoi.

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„Armata Română a învelit drapelul în saci de gunoi! Doamne, Doamne! Cu un șef al Armatei inculpat, cu război la graniță…așa am ajuns în preajma Zilei Naționale!”, se arată în mesajul notat de jurnalista Simona Gheorghe pe Facebook.

Imaginile respective au circulat, de asemenea, și la România TV. Prezentatorii au menționat că steagurile ar fi fost acoperite cu sacii respectivi.

La repetițiile care au avut loc astăzi, de exemplu, drapelele României au fost singurele acoperite cu saci negri de plastic. În secvențe care au fost difuzate și de televiziuni, dar și în spațiul online se pot observa alte steaguri, ale altor state, care nu sunt acoperite.

Repetiții pe timp de ger: peste 2.000 de militari au defilat la Arcul de Triumf

Peste 2.000 de militari și 100 de vehicule au participat la repetiția paradei de 1 Decembrie, la Arcul de Triumf. Defilarea s-a desfășurat în timpul primei ninsori din București, pe fondul temperaturilor scăzute și al vântului puternic.

Defilarea va include mii de militari români, aproximativ 130 de vehicule și aeronave, dintre care 45 de aeronave. Lor li se vor alătura circa 150 de militari străini din 9 țări și din structurile NATO aflate în România. Alături de militarii români, la paradă vor defila şi militari din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Luxemburg, Polonia, Portugalia, SUA şi Ţările de Jos, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au loc pe 28 noiembrie, între orele 9:00 și 16:00, și pe 30 noiembrie, între 9:00 și 12:00. Parada militară începe marți, 1 Decembrie, la ora 11:00. În zilele de repetiții și pe 1 Decembrie vor fi trase câte 21 de salve de tun, între orele 11:00 și 12:00, din zona Parcului Herăstrău. MApN avertizează că zgomotele produse de salve și de aeronave pot afecta oamenii și animalele de companie.

Sursă video: Facebook; RTV