Alexandru Rîșniță, avocatul fraților Tate, a făcut declarații explozive în timpul unui podcast realizat de Cluj24 și a afirmat că Ursula von der Leyen ar fi cerut României mai multă diversitate în Guvern. Rîșniță susține că un apropiat de-al său, prezent la discuțiile purtate cu șefa Comisiei Europene, i-ar fi explicat Ursulei faptul că în România nu există foarte mulți cetățeni de culoare și că singura soluție ar fi să-l numească pe cunoscutul om de televiziune Cabral Ibacka în funcția de ministru al Sportului.

„Știți, de pildă, că Ursula von der Leyen trebuie să ne confirme nouă guvernele? Știți treaba asta, cum se făcea în Istanbul mai demult. Deci tu vii cu guvernul, îți prezinți guvernul și ea zice dacă e ok guvernul. (…) Și știți ce a zis von der Leyen? (…) A zis că n-avem destulă diversitate în Guvern și domnul respectiv a zis: «Nu vă supărați, noi nu prea avem negri în România, numai dacă îl pun pe Cabral ministrul Sportului»”, afirmă Alexandru Rîșniță, care a refuzat să dezvăluie identitatea persoanei în cauză.

Rîșniță susține că misteriosul personaj care i-a prezentat, mai în glumă, mai în serios, Ursulei von der Leyen opțiunea de a-l numi pe Cabral în funcția de ministru este un apropiat de-al său, iar discuția purtată cu Ursula von der Leyen, lasă acesta de înțeles, a fost una cât se poate de reală.

Tot avocatul Rîșniță a mai invocat faptul că Ursula von der Leyen ar fi făcut o referire la comunitatea LGBTQ, iar șefa Comisiei Europene ar fi subliniat faptul că, la nivel european, 21% dintre bărbați ar fi homosexuali, lucru care ar justifica nevoia de diversitate la nivel guvernamental.