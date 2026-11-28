Trenurile circulă în condiții normale, fără probleme provocate de vreme, anunță CFR SA. Compania a pregătit echipele și utilajele de intervenție și a verificat instalațiile pentru prevenirea blocajelor cauzate de ninsori.

Meteorologii au anunțat coduri galbene de ninsori și intensificări ale vântului pentru mai multe județe din țară. În acest context, mai multe companii au anunțat că s-au pregătit pentru a interveni în funcție de condițiile meteorologice. În acest context, CFR SA anunță că trenurile circulă normal, fără probleme cauzate de vreme. La nivel regional au fost pregătite echipele și utilajele de deszăpezire și au fost verificate instalațiile de încălzire a macazurilor.

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„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, până la momentul emiterii prezentului comunicat, circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite şi intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale ţării.

Pentru gestionarea condiţiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive, care includ asigurarea personalului de intervenţie, pregătirea utilajelor şi echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalaţiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum şi asigurarea materialelor necesare intervenţiilor”, conform CFR SA.

Ce trebuie să știe călătorii

CFR monitorizează permanent liniile, macazurile și instalațiile feroviare. Echipele sunt pregătite să intervină pentru deszăpezire și remedierea defecțiunilor, inclusiv pe timpul nopții, dacă va fi necesar.

CFR recomandă călătorilor să verifice programul trenurilor pe platforma mersultrenurilor.infofer.ro și pe canalele oficiale ale operatorilor. Compania va publica actualizări privind situația feroviară și intervențiile efectuate. Siguranța circulației rămâne prioritară.

„Siguranţa circulaţiei feroviare rămâne prioritară, iar personalul companiei este mobilizat pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor care pot afecta desfăşurarea traficului feroviar”, menţionează CFR SA.

Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire pentru Capitală. Peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori sunt pregătiți să intervină. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ