Exercițiu militar de proporții în SUA. Armata americană a simulat un atac al Rusiei asupra Moldovei și României în 2028. Cum au reacționat trupele Washingtonului

Un exercițiu militar în care s-a simulat un atac al Rusiei asupra Moldovei și României, în 2028, a avut loc în Statele Unite, relatează The Washington Post.

La exercițiu au participat membri actuali ai Congresului SUA, precum și foști militari, diplomați și oficiali ai serviciilor de informații americane, scrie WP.

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Conform scenariului exercițiului, suntem în anul 2028, războiul din Ucraina se află în continuare într-un impas sângeros, iar Rusia vede o șansă de a diviza și mai mult Europa prin atacarea Moldovei. Una dintre dronele sale lovește un depozit de combustibil din România, stat membru al NATO, și ucide civili.

Răspuns lent la un atac al Rusiei în România

Potrivit jurnalistului WP, David Ignatius, care a fost prezent la fața locului, reacția SUA în timpul exercițiului a fost una lentă. Ignatius numește acest lucru „o recunoaștere a faptului că angajamentul NATO privind securitatea colectivă, stipulat în articolul 5, s-a transformat practic într-o formalitate lipsită de conținut”.

„Răspunsul din această simulare — așa cum mă tem că s-ar întâmpla și în viața reală — a fost o reacție timidă și o afirmație implicită că angajamentul NATO privind securitatea colectivă, prevăzut în articolul 5, este aproape o literă moartă. În cadrul simulării, membrii Congresului au fost de acord că opinia publică americană nu ar susține o acțiune fermă. Iar fără conducerea SUA, Europa ar fi dezbinată și dezorganizată.“, relatează jurnalistul.

Potrivit acestuia, simularea, organizată în colaborare de Institutul Brooks al Universității Cornell și Fundația Rockefeller, a reprezentat „cea mai clară dovadă pe care am văzut-o până acum că acel cadru care a asigurat securitatea Statelor Unite și a Europei timp de 81 de ani se prăbușește“.

„Și cel mai grav este că președintele Donald Trump face parte din echipa de demolare.“, a precizat David Ignatius.

Acesta a explicat că a participat la simulare și i s-a permis să scrie despre ea, cu condiția de a nu dezvălui identitatea participanților.

„Realitatea sumbră este că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică și se extinde către țările NATO. Aceasta este o nouă realitate pe care majoritatea americanilor (inclusiv mulți înalți oficiali din administrația Trump) nu par să o recunoască. Războiul „hibrid” al Rusiei împotriva susținătorilor europeni ai Ucrainei trece de la zona gri la roșu sângeriu, iar SUA nu fac aproape nimic pentru a descuraja atacurile.“, a mai afirmat jurnalistul.

România a înregistrat un număr record de incidente aeriene în acest an. Din luna iulie, Forțele Aeriene Române au primit permisiunea și au început să neutralizeze aparatele care trec granița. Până la sfârșitul lunii august, avioanele de vânătoare F-16 ale armatei române au doborât cu succes 4 drone deasupra județului Tulcea și a apelor teritoriale. În țara noastră, s-au înregistrat și cazuri în care resturi de drone au lovit infrastructura civilă. Cel mai grav incident recent a avut loc pe 29 mai, când o dronă a lovit un bloc de 10 etaje din Galați, provocând rănirea a două persoane.