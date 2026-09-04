Premieră în Brașov. Brașovul va avea o grădiniță cu 240 de locuri, împărțite în 12 grupe, iar unitatea de pe strada Tudor Arghezi va avea o zonă verde înclinată, care coboară de la etajul 1, iar iarna poate fi folosită ca derdeluș. Amplasamentul a fost predat de primarul George Scripcaru, pentru a fi construit.

Primarul George Scripcaru a predat amplasamentul pentru noua grădiniță cu program prelungit de pe strada Tudor Arghezi. Unitatea va avea o capacitate de 240 de copii, iar lucrările urmează să înceapă în perioada următoare. Proiectul tehnic pentru noua grădiniță este finalizat, iar constructorul a fost desemnat. Primarul George Scripcaru spune că alte trei grădinițe, de pe străzile Carpaților, Ioan Socec și Câmpului, sunt aproape de finalizare și ar urma să fie predate la sfârșitul lunii octombrie.

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„Continuăm, astfel, investițiile în infrastructura educațională, pentru a asigura locurile necesare și condiții moderne pentru copiii din Brașov”, a declarat primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Apare prima grădiniță cu spațiu verde înclinat care se transformă în derdeluș, la Brașov

Clădirea configurată cu parter și etaj (P+3) va avea 3.358 de metri pătrați și va fi construită în jurul unui atrium central, folosit și ca spațiu de joacă. Zona va asigura, de altfel, legătura legătura dintre spațiile interioare și zonele exterioare.

Arhitectul Liviu Târnoveanu a explicat că grădinița va avea pompe de căldură, panouri fotovoltaice și sisteme inteligente pentru reducerea consumului de energie. Clădirea va avea și un acoperiș verde accesibil copiilor, care iarna va putea fi folosit sub forma unui mic derdeluș.

„Unul dintre elementele speciale ale proiectului este acoperișul verde, care pornește de la nivelul solului și urcă până deasupra etajului. Acesta va fi accesibil copiilor și va putea fi folosit ca spațiu de joacă, fiind proiectat cu toate măsurile necesare pentru siguranța lor. Iarna, atunci când va fi acoperit de zăpadă, va putea deveni inclusiv un mic derdeluș”, a explicat arhitectul Liviu Târnoveanu, potrivit Biz Brașov.

Cum va fi configurat spațiul?

Sălile de grupă vor putea fi folosite pentru educație, odihnă și servirea mesei și vor avea paturi retractabile. Copiii vor avea acces la spații verzi, locuri de joacă și zone pentru grădinărit. Grădinița va avea și o sală de mese cu 80 de locuri pe tură, conectată la un spațiu multifuncțional.

Grădinița va avea o bucătărie proprie, dotată pentru depozitarea și prepararea alimentelor, iar mâncarea va fi transportată la etaj cu un lift special. Clădirea va dispune și de un ascensor destinat copiilor cu dizabilități locomotorii. Imobilul va fi dotat cu ventilație, climatizare și pompe de căldură, iar încălzirea se va face prin pardoseală.

Grădinița va avea cabinet medical, izolator, spații administrative și cabinet de consiliere, iar părinții vor avea acces la zonele pentru întâlniri cu personalul. Accesul în incintă se va face din strada Camil Petrescu, iar investiția va crea 240 de locuri noi în învățământul preșcolar.

Sursă foto: Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)