A murit actorul Richard O’Sullivan, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din Marea Britanie. Starul avea 82 de ani

Actorul britanic Richard O’Sullivan, cunoscut în special pentru rolul lui Robin Tripp din serialele de comedie „Man About the House” și „Robin’s Nest”, a murit la vârsta de 82 de ani.

Richard O’Sullivan a fost una dintre figurile îndrăgite ale televiziunii britanice, cariera sa întinzându-se pe mai multe decenii. Pe lângă rolurile care l-au consacrat în comedie, actorul a interpretat personajul principal din serialul „Dick Turpin” și a avut apariții în producții precum „Doctor at Large” și „Me and My Girl”, potrivit BBC.

Vestea morții sale a fost anunțată de Royal Variety Charity. Giles Cooper, președintele de onoare al organizației, l-a descris drept un actor cu „un farmec natural și o sincronizare comică impecabilă, care a adus căldură, inteligență și bucurie de neuitat în casele a milioane de telespectatori”.

Fiul actorului: „Era la fel de amuzant și fermecător și în viața reală”

Fiul lui Richard O’Sullivan, James O’Sullivan, și-a exprimat durerea după moartea tatălui său.

„Tatăl meu era la fel de amuzant și fermecător în viața reală cum a fost și pe ecranele televizoarelor de-a lungul anilor”, a transmis James O’Sullivan.

Fiul actorului a povestit că, deși cea mai mare parte a carierei tatălui său s-a desfășurat înainte ca el să se nască, a avut ocazia să-i descopere talentul și a urmărit numeroasele reluări ale serialelor în care acesta a jucat.

Richard O’Sullivan și-a început cariera în copilărie

Richard O’Sullivan s-a născut la Londra, în 1944, și și-a început cariera încă din copilărie. Prima sa apariție cinematografică a avut loc în „The Yellow Balloon”, filmat când actorul avea doar opt ani și lansat în 1953.

În anii ’60, O’Sullivan a continuat să apară în filme și producții de televiziune. A jucat inclusiv în „Cleopatra”, filmul epic din 1963 în care Elizabeth Taylor și Richard Burton au interpretat rolurile principale. A apărut, de asemenea, în două filme alături de Cliff Richard, „The Young Ones” și „Wonderful Life”.

În 1973 a primit rolul care avea să-i schimbe cariera. În „Man About the House”, O’Sullivan l-a interpretat pe Robin Tripp, un tânăr care împărțea un apartament din Londra cu două femei singure.

FOTO: Profimedia