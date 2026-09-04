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A murit actorul Richard O’Sullivan, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din Marea Britanie. Starul avea 82 de ani

Ruxandra Radulescu
A murit actorul Richard O'Sullivan, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din Marea Britanie. Starul avea 82 de ani
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Actorul britanic Richard O’Sullivan, cunoscut în special pentru rolul lui Robin Tripp din serialele de comedie „Man About the House” și „Robin’s Nest”, a murit la vârsta de 82 de ani.

Richard O’Sullivan a fost una dintre figurile îndrăgite ale televiziunii britanice, cariera sa întinzându-se pe mai multe decenii. Pe lângă rolurile care l-au consacrat în comedie, actorul a interpretat personajul principal din serialul „Dick Turpin” și a avut apariții în producții precum „Doctor at Large” și „Me and My Girl”, potrivit BBC.

Richard O'sullivan 1979

Richard O’sullivan 1979

Vestea morții sale a fost anunțată de Royal Variety Charity. Giles Cooper, președintele de onoare al organizației, l-a descris drept un actor cu „un farmec natural și o sincronizare comică impecabilă, care a adus căldură, inteligență și bucurie de neuitat în casele a milioane de telespectatori”.

Fiul actorului: „Era la fel de amuzant și fermecător și în viața reală”

Fiul lui Richard O’Sullivan, James O’Sullivan, și-a exprimat durerea după moartea tatălui său.

„Tatăl meu era la fel de amuzant și fermecător în viața reală cum a fost și pe ecranele televizoarelor de-a lungul anilor”, a transmis James O’Sullivan.

Fiul actorului a povestit că, deși cea mai mare parte a carierei tatălui său s-a desfășurat înainte ca el să se nască, a avut ocazia să-i descopere talentul și a urmărit numeroasele reluări ale serialelor în care acesta a jucat.

Richard O’Sullivan și-a început cariera în copilărie

Richard O’Sullivan s-a născut la Londra, în 1944, și și-a început cariera încă din copilărie. Prima sa apariție cinematografică a avut loc în „The Yellow Balloon”, filmat când actorul avea doar opt ani și lansat în 1953.

În anii ’60, O’Sullivan a continuat să apară în filme și producții de televiziune. A jucat inclusiv în „Cleopatra”, filmul epic din 1963 în care Elizabeth Taylor și Richard Burton au interpretat rolurile principale. A apărut, de asemenea, în două filme alături de Cliff Richard, „The Young Ones” și „Wonderful Life”.

În 1973 a primit rolul care avea să-i schimbe cariera. În „Man About the House”, O’Sullivan l-a interpretat pe Robin Tripp, un tânăr care împărțea un apartament din Londra cu două femei singure.

FOTO: Profimedia

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