Cod galben de vijelii și ploi torențiale. În ce regiuni vor lovi furtunile în orele următoare. ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Până în data de 2 iunie, la ora 10.00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Până marți dimineața – în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei – vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp, vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp, anunță ANM.

ANM: „Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit informații de ultimă oră despre evoluția vremii la început de săptămână.

„Pe parcursul zilei de astăzi avem o vreme în general instabilă. Avem și o atenționare meteorologică cod galben. Este valabilă de la orele prânzului și până mâine dimineață.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, în nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-estul Moldovei așteptăm perioade cu averse torențiale, descărcări electrice.

Vor fi și intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Vor fi cantități de apă – mai ales în intervale scurte de timp, dar și prin acumulare – de 15-25 l/m² și pe arii restrânse de 40-60 l/m².

Nu este exclus ca și în zonele care nu sunt sub incidența codului galben să avem manifestări de instabilitate atmosferică.

Așteptăm temperaturi maxime cuprinse, în general, între 19 și 29 de grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

