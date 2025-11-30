Prima pagină » Actualitate » Proprietarii de câini ar putea plăti o taxă. Ce urmăresc autoritățile prin această măsură, care a stârnit deja controverse

30 nov. 2025, 19:07, Actualitate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Autoritățile din țara noastră pregătesc introducerea unei taxe zilnice pentru deținătorii de câini. Măsura urmărește responsabilizarea proprietarilor, cât și acoperirea costurilor publice generate de îngrijirea și gestionarea animalelor fără stăpân.

Dar, așa cum era de așteptat, propunerea a stârnit deja discuții aprinse în comunități, mai ales că aceasta ar urma să afecteze în mod direct bugetele familiilor vizate, dar și regulile de conviețuire în orașe și comune, notează bzi.ro.

Ce ar însemna noua taxă pentru proprietarii de câini

Schema discutată de autorități ia în calcul un mecanism de plată „per zi” pentru fiecare câine înregistrat la adresa de domiciliu.

Cuantumul final și modul de colectare urmează să fie stabilite prin reglementări specifice, însă logica generală ar merge către un cost zilnic adaptat unor criterii precum statusul de sterilizare, microcipare, rasa și condițiile de deținere.

De asemenea, se mai află în discuție și diferențieri între câinii sterilizați și identificați – unde presiunea fiscală ar putea fi mai mică – și animalele care nu respectă cerințele minime de bunăstare, supraveghere și identificare.

Pentru familiile care dețin mai mulți câini, ar putea fi evaluată o plafonare sau un mecanism gradual, pentru a evita o povară disproporționată.

Pentru a limita birocrația, plata ar urma să fie integrată în canalele locale deja folosite de contribuabili (ghișee, plăți online), iar verificarea s-ar putea face pe baza registrului de evidență a animalelor de companie, corelat cu bazele de date ale autorităților locale.

Taxa se vrea un instrument pentru a încuraja responsabilitatea față de animal și pentru a susține serviciile publice legate de protecția animalelor și curățenia spațiilor comune.

Totodată, autoritățile mai discută și posibile scutiri ori reduceri pentru anumite categorii: câini utilizați în misiuni de asistență (însoțitori pentru persoane cu dizabilități), animale folosite în scopuri de salvare, pază în zone izolate sau pentru seniori cu venituri modeste.

Detaliile concrete vor fi precizate la nivel normativ. Calendarul de aplicare, nivelul efectiv al sumei și lista completă de excepții vor fi comunicate după finalizarea pașilor administrativi și publicarea normelor aferente.

Cel mai mare târg de adopții de animale / Sursa foto: Facebook ASPA București

Sursa foto – caracter ilustrativ: Facebook ASPA București

Până atunci, stăpânii pot pregăti documentele câinilor, pentru a evita eventualele întârzieri la momentul introducerii plății.

Pași practici pentru stăpâni:

1) Verifică identitatea câinelui. Asigură-te că animalul este microcipat și înscris în registru. Aceste măsuri vor rămâne esențiale atât pentru conformare, cât și pentru eventuale reduceri.

2) Actualizează documentele. Păstrează la zi carnetul de sănătate, vaccinările și dovada sterilizării (unde se aplică). Un dosar clar reduce riscul de erori la calculul taxei.

3) Evaluează bugetul lunar. Chiar dacă plata este concepută pe zile, ea va fi resimțită la nivel de lună sau an. Planifică din timp cheltuielile, mai ales dacă ai mai multe animale.

4) Informează-te la primărie. Ghidurile locale vor preciza termene, canale de plată și eventuale formulare. Fiecare unitate administrativ-teritorială poate aplica particularități procedurale.

5) Implică-te în comunitate. Dialogul cu medicii veterinari, asociațiile pentru protecția animalelor și administrația locală poate clarifica nevoile reale și poate îmbunătăți modul de implementare.

