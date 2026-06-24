Prima pagină » Social » Vila lui Dan Condrea, patronul de la HexiPharma, a fost incendiată. Cine e politicianul despre care prima soție a omului de afaceri e convinsă că n-ar fi străin de incident

Vila lui Dan Condrea, patronul de la HexiPharma, a fost incendiată. Cine e politicianul despre care prima soție a omului de afaceri e convinsă că n-ar fi străin de incident

Vila lui Dan Condrea, patronul de la HexiPharma, a fost incendiată. Cine e politicianul despre care prima soție a omului de afaceri e convinsă că n-ar fi străin de incident
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urmă cu exact zece ani izbucnea cel mai mare scandal de sănătate publică din România. Cazul dezinfectanților diluați produși de HexiPharma zguduia sistemul medical, iar patronul companiei, Dan Condrea, murea la scurt timp după declanșarea anchetei, după ce mașina sa a intrat într-un copac. Un deceniu mai târziu, ecourile dosarului continuă să provoace controverse, iar noi informații readuc în prim-plan numele familiei Condrea. Gândul prezintă detalii despre incendierea vilei care i-a aparținut defunctului om de afaceri, dar și despre motivele pentru care cea de-a doua soție a acestuia, Uliana Ochinciuc, a ales să fugă din România.

La aproape zece ani de la moartea patronului HexiPharma, o altă informație tulburătoare iese la iveală. Vila situată pe Bulevardul Mircea Veroiu nr. 112-114, imobil care ar fi ajuns în proprietatea lui Dan Condrea prin moștenire de la părinții săi și care nu ar fi avut legătură cu activitatea Hexi Pharma, a fost incendiată.

Potrivit declarațiilor făcute pentru Gândul de către Laura Georgescu, prima soție a lui Dan Condrea, imobilul ar fi fost devastat de persoane necunoscute.

„Vila lui Dan Condrea a fost arsă de niște indivizi. Au spart toate geamurile. Domnii de la Secția 2 nu ne-au anunțat imediat. Noi am aflat de la o mătușă care locuiește cumva în zonă. Am făcut plângere penală, dar nu știm cine sunt făptașii”, a declarat Laura Georgescu.

Dan Alexandru Condrea, patronul HexiPharma

Aceasta susține că a aflat despre incendiere anul trecut și afirmă că locuința se află în apropierea casei fostului ministru liberal Relu Fenechiu.

„Relu Fenechiu ne spiona non-stop”

Prima soție a lui Dan Condrea lansează și o serie de acuzații surprinzătoare. Ea susține că fostul lider liberal ar fi monitorizat constant ceea ce se întâmpla în jurul familiei.

„Domnul Fenechiu este nașul de cununie al lui Flori Dinu, de la HexiPharma. Ne spiona non-stop”, a declarat Laura Georgescu.

Afirmațiile nu sunt susținute însă de dovezi publice și nu există informații oficiale care să confirme aceste acuzații.

La momentul scandalului, Flori Dinu conducea compania Hexi Pharma. În urma procesului, aceasta a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Tot cu executare a fost condamnat și Mihai Leva, șeful de producție al companiei.

Între timp, Hexi Pharma a fost dizolvată.

De ce a fugit Uliana Ochinciuc în Franța

Laura Georgescu spune că înțelege și decizia luată de Uliana Ochinciuc, cea care a rămas după moartea lui Dan Condrea în vila de pe strada Nădeș, unde era domiciliul oficial al afaceristului.

Ochinciuc Uliana(S), sotia lui Dan Condrea, paraseste sediul DNA din Bucuresti, joi, 2 iunie 2016. Sotia lui Dan Condrea dar si fratele acesteia, Ochinciuc Radu sunt urmariti penal pentru spalare de bani.MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO

Potrivit acesteia, toate citațiile și documentele judiciare continuau să sosească la acea adresă, iar presiunea ar fi devenit insuportabilă.

„O înțeleg de ce a plecat în Franța. Firma era înregistrată la acea adresă, iar toate înștiințările penale acolo ajungeau. O bombardau, nu ai cum să reziști la așa ceva”, a spus fosta soție a lui Dan Condrea.

Așadar, Uliana Ochinciuc s-ar fi stabilit în Franța, unde ar lucra în domeniul medical și, din câte se pare, și-ar fi refăcut viața. Mai exact, aceasta s-ar fi recăsătorit cu un bărbat originar din Republica Moldova.

Succesiunea lui Dan Condrea nu s-a încheiat nici după zece ani

Moartea lui Dan Condrea nu a pus capăt disputelor. Din contră, procesele privind moștenirea continuă și astăzi.

Laura Georgescu susține că succesiunea nu a fost finalizată deoarece copiii (n.r. doi copii, din două căsnicii diferite) erau minori la momentul decesului și că familia a refuzat rezolvarea prin notar, preferând instanța.

„Nu s-au împărțit bunurile pentru că erau copii minori. Noi am refuzat să semnăm la notar. Urmează ca cei doi copii să se judece acum”, a declarat aceasta.

În același timp, prima soție a lui Dan Condrea susține că a rămas fără drepturi asupra societăților comerciale și că problemele de sănătate și lipsa banilor au împiedicat-o să ducă mai multe bătălii în instanță.

La zece ani de la scandalul care a răvășit sistemul medical românesc, cazul HexiPharma continuă să genereze întrebări, suspiciuni și noi dezvăluiri. Iar incendiul care a mistuit vila moștenită de Dan Condrea și plecarea fostei sale soții din țară par să demonstreze că povestea uneia dintre cele mai controversate afaceri din România este departe de a se fi încheiat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:33
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
EXCLUSIV Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
05:00, 23 Jun 2026
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gândul de Vreme Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
10:58, 22 Jun 2026
Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
EXCLUSIV Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
05:00, 22 Jun 2026
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
EXCLUSIV După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
06:00, 21 Jun 2026
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mai rezistent decât premierii britanici. Larry, motanul de la Downing Street, bifează încă un mandat
Click
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Apel pentru părinți pe timp de caniculă: Nu lăsați copiii singuri în mașină!
ANALIZĂ Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
08:00
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
CONTROVERSĂ Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
07:53
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
SPORT Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
07:48
Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
EXCLUSIV Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
07:45
Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
METEO Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
07:28
Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
FLASH NEWS Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare
07:24
Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare

Cele mai noi

Trimite acest link pe