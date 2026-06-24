Vila lui Dan Condrea, patronul de la HexiPharma, a fost incendiată. Cine e politicianul despre care prima soție a omului de afaceri e convinsă că n-ar fi străin de incident

În urmă cu exact zece ani izbucnea cel mai mare scandal de sănătate publică din România. Cazul dezinfectanților diluați produși de HexiPharma zguduia sistemul medical, iar patronul companiei, Dan Condrea, murea la scurt timp după declanșarea anchetei, după ce mașina sa a intrat într-un copac. Un deceniu mai târziu, ecourile dosarului continuă să provoace controverse, iar noi informații readuc în prim-plan numele familiei Condrea. Gândul prezintă detalii despre incendierea vilei care i-a aparținut defunctului om de afaceri, dar și despre motivele pentru care cea de-a doua soție a acestuia, Uliana Ochinciuc, a ales să fugă din România.

La aproape zece ani de la moartea patronului HexiPharma, o altă informație tulburătoare iese la iveală. Vila situată pe Bulevardul Mircea Veroiu nr. 112-114, imobil care ar fi ajuns în proprietatea lui Dan Condrea prin moștenire de la părinții săi și care nu ar fi avut legătură cu activitatea Hexi Pharma, a fost incendiată.

Potrivit declarațiilor făcute pentru Gândul de către Laura Georgescu, prima soție a lui Dan Condrea, imobilul ar fi fost devastat de persoane necunoscute.

„Vila lui Dan Condrea a fost arsă de niște indivizi. Au spart toate geamurile. Domnii de la Secția 2 nu ne-au anunțat imediat. Noi am aflat de la o mătușă care locuiește cumva în zonă. Am făcut plângere penală, dar nu știm cine sunt făptașii”, a declarat Laura Georgescu.

Aceasta susține că a aflat despre incendiere anul trecut și afirmă că locuința se află în apropierea casei fostului ministru liberal Relu Fenechiu.

„Relu Fenechiu ne spiona non-stop”

Prima soție a lui Dan Condrea lansează și o serie de acuzații surprinzătoare. Ea susține că fostul lider liberal ar fi monitorizat constant ceea ce se întâmpla în jurul familiei.

„Domnul Fenechiu este nașul de cununie al lui Flori Dinu, de la HexiPharma. Ne spiona non-stop”, a declarat Laura Georgescu.

Afirmațiile nu sunt susținute însă de dovezi publice și nu există informații oficiale care să confirme aceste acuzații.

La momentul scandalului, Flori Dinu conducea compania Hexi Pharma. În urma procesului, aceasta a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Tot cu executare a fost condamnat și Mihai Leva, șeful de producție al companiei.

Între timp, Hexi Pharma a fost dizolvată.

De ce a fugit Uliana Ochinciuc în Franța

Laura Georgescu spune că înțelege și decizia luată de Uliana Ochinciuc, cea care a rămas după moartea lui Dan Condrea în vila de pe strada Nădeș, unde era domiciliul oficial al afaceristului.

Potrivit acesteia, toate citațiile și documentele judiciare continuau să sosească la acea adresă, iar presiunea ar fi devenit insuportabilă.

„O înțeleg de ce a plecat în Franța. Firma era înregistrată la acea adresă, iar toate înștiințările penale acolo ajungeau. O bombardau, nu ai cum să reziști la așa ceva”, a spus fosta soție a lui Dan Condrea.

Așadar, Uliana Ochinciuc s-ar fi stabilit în Franța, unde ar lucra în domeniul medical și, din câte se pare, și-ar fi refăcut viața. Mai exact, aceasta s-ar fi recăsătorit cu un bărbat originar din Republica Moldova.

Succesiunea lui Dan Condrea nu s-a încheiat nici după zece ani

Moartea lui Dan Condrea nu a pus capăt disputelor. Din contră, procesele privind moștenirea continuă și astăzi.

Laura Georgescu susține că succesiunea nu a fost finalizată deoarece copiii (n.r. doi copii, din două căsnicii diferite) erau minori la momentul decesului și că familia a refuzat rezolvarea prin notar, preferând instanța.

„Nu s-au împărțit bunurile pentru că erau copii minori. Noi am refuzat să semnăm la notar. Urmează ca cei doi copii să se judece acum”, a declarat aceasta.

În același timp, prima soție a lui Dan Condrea susține că a rămas fără drepturi asupra societăților comerciale și că problemele de sănătate și lipsa banilor au împiedicat-o să ducă mai multe bătălii în instanță.

La zece ani de la scandalul care a răvășit sistemul medical românesc, cazul HexiPharma continuă să genereze întrebări, suspiciuni și noi dezvăluiri. Iar incendiul care a mistuit vila moștenită de Dan Condrea și plecarea fostei sale soții din țară par să demonstreze că povestea uneia dintre cele mai controversate afaceri din România este departe de a se fi încheiat.