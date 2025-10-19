Prima pagină » Social » A renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. Ce a făcut Alex la 41 de ani: „Economisesc 4.200 de euro lunar”

A renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. Ce a făcut Alex la 41 de ani: „Economisesc 4.200 de euro lunar"

19 oct. 2025, 17:13, Social
A renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. Ce a făcut Alex la 41 de ani: „Economisesc 4.200 de euro lunar”
Portugalia primește, de luni, turiști din majoritatea țărilor UE. Care sunt excepțiile. Sursa foto: Shutterstock

La numai 41 de ani, un avocat american a renunțat la cariera de top pe care o avea și care îi aducea un venit cu șase zerouri și s-a mutat în Portugalia. El mărturisește că a fost cea mai bună alegere, acum economisește 4.200 de euro (5.000 de dolari) pe lună și nu are niciun regret.

În 2011, avocatul american Alex Trias a decis să se retragă din activitate la numai 41 de ani. Deși financiar era pregătit, emoțional experiența a fost mult mai grea decât anticipase. El mărturisește că, după decenii în care munca i-a ghidat viața și îi oferea un sens, cel mai mare șoc l-a reprezentat faptul că avea timp liber.

Povestea americanului care s-a pensionat la 41 de ani și s-a mutat în Portugalia

De 14 ani Alex Trias locuiește în Portugalia împreună cu soția lui și crede că pensionarea anticipată a fost una dintre cele mai inspirate decizii din viață. Cei doi s-au stabilit la Lisabona, în țara care, potrivit sondajelor, este destinația numărul unu dorită de americanii care plănuiesc să se mute în afară. Acolo, el își umple timpul cu drumeții pe coasta Atlanticului, mese lungi cu prietenii și activități în aer liber.

Trais povestește că începutul lui acolo nu a fost lipsit de temeri. După ce firma de avocatură la care lucra s-a prăbușit, în contextul crizei financiare din 2008, el a simțit că și-a pierdut direcția, însă a ales să se întoarcă la același domeniu. Pentru el, retragerea nu a însemnat finalul muncii, ci redescoperirea identității în afara profesiei.

Mutarea în Portugalia a avut și un impact pozitiv asupra cheltuielilor bugetului familiei. Cheltuielile lor anuale s-au redus cu zeci de mii de dolari, de la costurile cu taxele și asigurările medicale până la viața de zi cu zi.

Un element la fel de important ca stabilitatea financiară s-a dovedit a fi găsirea unui nou sens în viața de zi cu zi. Inițial, rolul de părinți ai unui copil aflat încă în școală le-a dat motivație. După ce fiica lor a plecat la facultate, au fost nevoiți să-și redefinească din nou prioritățile. În prezent, Alex și soția își construiesc viața în jurul activităților care le plac: scris, voluntariat, sport, învățarea unor limbi străine, călătorii și prietenii noi.

Recomandările autorului:

