Accident în serie pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală. O persoană a fost transportată la spital

Un accident în care au fost implicate cel puțin patru autoturisme a avut loc pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4 al Capitalei, în seara de 28 martie. Poliția și un echipament SMURD s-au deplasat la fața locului, transmit reporterii Gândul.

Patru autoturisme au fost avariate în urma impactului care a avut loc sâmbătă seara, pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală.

Potrivit imaginilor de la fața locului, accidentul ar fi avut loc în zona carosabilului unde erau parcate mai multe mașini. Mai multe echipaje de Poliție au intervenit imediat.

O persoană a fost dusă la spital, este conștientă și se află în stare stabilă.

Știre în curs de actualizare.

FOTO/VIDEO: Gândul

