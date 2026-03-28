Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. Tragedia a avut loc în Catalonia.

Accidentul devastator a avut loc pe autostrada C-25, cunoscută și sub denumirea de Eix Transversal, în apropiere de localitatea Santa Coloma de Farners.

Potrivit diaridegirona.cat, camionul în care se aflau cei doi soți români a intrat în coliziune cu un alt TIR, care era oprit pe marginea drumului, probabil din cauza unei defecțiuni tehnice.

Impactul a fost extrem de violent și autocamionul a fost cuprins de flăcări. Românii nu au avut nicio șansă.

Cine sunt victimele tragediei din Spania

Potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, cei doi români ar fi provenit din județul Dâmbovița, din localitățile Valea Lungă și Moreni.

Ionuț avea 34 de ani, iar soția sa, Mădălina, doar 26 de ani, potrivit antena3cnn. Cei doi lucrau împreună și făceau parte din același echipaj de transport.

Șoferul celuilalt TIR, care se afla singur în cabină, a fost de asemenea rănit și dus la Spitalul Josep Trueta, cu un elicopter.

Intervenția salvatorilor a fost una de anvergură, cu numeroase forțe de intervenție detașate la locul tragediei.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii flăcărilor, dar și pentru securizarea zonei.

Din cauza gravității accidentului rutier, circulația pe autostrada C-25, pe sensul către orașul Vic, a fost oprită temporar.

