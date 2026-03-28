Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. El avea 34 de ani, ea doar 26

Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. Tragedia a avut loc în Catalonia.

Accidentul devastator a avut loc pe autostrada C-25, cunoscută și sub denumirea de Eix Transversal, în apropiere de localitatea Santa Coloma de Farners.

Potrivit diaridegirona.cat, camionul în care se aflau cei doi soți români a intrat în coliziune cu un alt TIR, care era oprit pe marginea drumului, probabil din cauza unei defecțiuni tehnice.

Impactul a fost extrem de violent și autocamionul a fost cuprins de flăcări. Românii nu au avut nicio șansă.

Cine sunt victimele tragediei din Spania

Potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, cei doi români ar fi provenit din județul Dâmbovița, din localitățile Valea Lungă și Moreni.

Ionuț avea 34 de ani, iar soția sa, Mădălina, doar 26 de ani, potrivit antena3cnn. Cei doi lucrau împreună și făceau parte din același echipaj de transport.

Șoferul celuilalt TIR, care se afla singur în cabină, a fost de asemenea rănit și dus la Spitalul Josep Trueta, cu un elicopter.

Intervenția salvatorilor a fost una de anvergură, cu numeroase forțe de intervenție detașate la locul tragediei.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii flăcărilor, dar și pentru securizarea zonei.

Din cauza gravității accidentului rutier, circulația pe autostrada C-25, pe sensul către orașul Vic, a fost oprită temporar.

Citește și

ACTUALITATE Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni
13:17
Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni
ULTIMA ORĂ Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
13:00
Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
ALERTĂ Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
12:45
Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
STUDIU Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
12:23
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
ACTUALITATE Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
12:17
Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
ALERTĂ Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară
11:54
Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
De ce simțim că nu avem timp, chiar și atunci când avem mai mult ca oricând?
VIDEO Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
13:16
Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
VIDEO „Cel mai înălțător zbor”. Moment inedit într-un avion în zbor către Oradea, surprins de Daniel Buzdugan. Corala Cantus Domini, rugăciune la 8.000 de m
12:08
„Cel mai înălțător zbor”. Moment inedit într-un avion în zbor către Oradea, surprins de Daniel Buzdugan. Corala Cantus Domini, rugăciune la 8.000 de m
METEO Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august
11:50
Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august
VIDEO Video. Nu ați mai văzut așa ceva. Un cetățean din Bistrița remorchează un copac de 16 metri cu mașina, prin localitate
11:49
Video. Nu ați mai văzut așa ceva. Un cetățean din Bistrița remorchează un copac de 16 metri cu mașina, prin localitate
ACTUALITATE Mai scumpi decât la Cocoșatu! Cât costă micii de post din Kaufland. Expiră în iunie 2026
11:20
Mai scumpi decât la Cocoșatu! Cât costă micii de post din Kaufland. Expiră în iunie 2026
ACTUALITATE Stațiunile montane din România, înzăpezite. Coduri portocalii de ninsori. Drumul spre o stațiune cunoscută din țară, închis din cauza ninsorilor
10:57
Stațiunile montane din România, înzăpezite. Coduri portocalii de ninsori. Drumul spre o stațiune cunoscută din țară, închis din cauza ninsorilor

