Ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la energie electrică în 2026. Cine sunt românii vizați.

Ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la energie electrică în 2026

Guvernul prelungește ajutorul destinat pensionarilor cu venituri mici și persoanelor vulnerabile pentru achitarea facturilor la curent până la 31 decembrie 2026.

Inițial, măsura urma să fie valabilă doar până la 31 martie 2026.

Din vara anului 2025, beneficiarii eligibili primesc lunar vouchere de 50 de lei, destinate plății facturilor la curent, scrie stiripesurse.ro.

Prin măsura amintită, persoanele cu venituri reduse primesc, în total, 450 de lei pe parcursul anului 2026.

Potrivit OUG 89/2025, pentru a stabili eligibilitatea, veniturile cumulate obținute în anul anterior solicitării ajutorului sunt luate în calcul.

În consecință, venitul lunar se determină împărțind suma anuală a veniturilor la 12.

Cine poate beneficia de ajutor

– Pensionarii care trăiesc singuri și au venituri de până la 1.950 de lei pe lună

– Persoanele care locuiesc în gospodării cu mai multe persoane și au venituri lunare de până la 1.780 lei.

Cei care depășesc aceste limite din cauza unor venituri suplimentare nu mai pot beneficia de ajutor. Cererea pentru sprijin poate fi depusă online sau prin intermediul reprezentanților poștei și primăriilor.

Aceștia trebuie să ofere asistență pentru completarea formularului și încărcarea documentelor în aplicația digitală.

Formularul tipărit poate fi predat la oficiul poștal sau la primărie, iar datele sunt introduse în aplicație în termen de 3 zile lucrătoare, conform OUG 35/2025.

Beneficiarul va primi tichetul electronic pe adresa de e-mail indicată, pe care îl poate imprima pentru a-l folosi la achitarea facturii la curent.

