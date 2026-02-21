Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă dimineață, pe un drum din județul Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, transmit reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

UPDATE: O femeie a fost dusă la spital

IPJ Giurgiu a anunțat că, din primele cercetări, a reieșit că un bărbat de 55 de ani, în timp ce conducea un microbuz, s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului, o femeie de 55 de ani a fost rănită și a fost dusă la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială

„Giurgiu – localitatea Daia – accident rutier în care un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, pentru gestionarea eficientă a evenimentului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, respectiv o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte resurse medicale SMURD și SAJ.

Misiunea este în dinamică”, potrivit DSU.

