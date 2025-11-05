Ajutor financiar de 800 de lei pentru o categorie de români. Când ar putea să se majoreze pensiile

O categorie de români ar putea să primească, în anul 2026, un ajutor financiar în valoare de 800 de lei. Însă, ca acest aspect să fie valabil, ar putea să se urmeze mecanismul aplicat anul acesta de către CNPP. În altă ordine de idei, indexarea pensiilor în 2026 va depinde de mai multe specte, primul fiind dinamica salariului minim.

Ar fi luate în considerare mai multe măsuri pentru pensionari, de către Guvern, în anul 2026. Florin Manole, Ministrul Muncii, explică faptul că discuțiile legate atât de indexarea pensiilor, cât și de prelungirea schemei de sprijin vor depinde, în primul rând, de încasările suplimentare la buget. Momentan, subiectul pensiilor nu a ajuns în Coaliție. O propunere pentru indexarea pensiilor ar putea fi formulată abia după ce încasările sunt cuantificate.

Altfel, Ministrul Muncii anunțate o intenție de a propune premierului să se mențină un mecanism în 2026 pentru categoria seniorilor vulnerabili, cu scopul de a primi un ajutor financiar de 800 de lei.

Ajutor de 800 de lei pentru seniorii vulnerabili

În anul 2025, seniorii care aveau pensii sub pragul de 2.574 de lei au primit un ajutor financiar în valoare de 800 de lei. Banii sunt oferiți în două tranșe (a doua este programată în decembrie 2025). În condițiile în care bugetul ar permite, un astfel de sistem ar putea fi continuat și anul viitor, arată Playtech.

În condițiile în care salariul minim va crește, atunci cresc, la rândul lor, și contribuțiile sociale. Astfel, fondul public de pensii va fi întărit și ar putea permite acordarea unor măsuri de protecție pentru cetățeni. În absența acestei creșteri, atenția se va îndrepta spre persoanele care au nevoie de sprinij, în mod prioritar.

Autorul recomandă:

Bani în plus pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc la pensie

Când vor fi virate pensiile în noiembrie 2025. Programul complet al Poștei Române, dar și al băncilor

Cum se depune o cerere de recalculare a pensiei. De ce acte ai nevoie

Ce pensie primești după doar 10 ani de serviciu militar. Cum poți să calculezi „pierderile”

Sursă foto: Shutterstock