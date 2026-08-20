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Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine

Ruxandra Radulescu
Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine
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Rețeaua de magazine Lidl a inițiat, joi 19 august, retragerea de la comercializare a unui lot de budincă proteică cu aromă de ciocolată, marca Milbona, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus Cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale grave, a transmis Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Clienții care au achiziționat produsul sunt rugați să-l returneze în magazinele Lidl, iar contravaloarea va fi returnată.

„Furnizorul Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG recheamă în prezent în mod public produsul „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” cu data durabilității minimale 14.09.2026. S-a depistat prezența bacteriei Bacillus cereus. Bacillus cereus poate declanșa afecțiuni gastrointestinale.

La anumite grupe de persoane (sugari, copii mici, femei însărcinate, vârstnici și
persoane cu un sistem imunitar slăbit), boala poate avea o evoluție severă. Din acest motiv, clienții trebuie
să respecte cu strictețe această rechemare și să nu consume produsul vizat.

Produsul vizat, „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g”, a fost vândut în magazinele Lidl
Romania. Produsul vizat poate fi returnat în toate filialele Lidl. Contravaloarea acestuia va fi, bineînțeles,
rambursată, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Această rechemare vizează exclusiv produsul “Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” al
furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026.
Alte produse vândute la Lidl Romania aparținând furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co.
KG, precum și alte produse ale mărcii „Milbona”, nu sunt vizate de rechemare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți Lidl: 0800.896.622 sau
pe adresa de mail [email protected]”, a transmis sursa citată.

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