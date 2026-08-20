Prima pagină » Actualitate » Guvernul demis a aprobat Contractul CFR pentru perioada 2026-2030, în ciuda avizelor negative. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

Guvernul demis a aprobat Contractul CFR pentru perioada 2026-2030, în ciuda avizelor negative. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

Olga Borșcevschi
Guvernul demis a aprobat Contractul CFR pentru perioada 2026-2030, în ciuda avizelor negative. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul demis a aprobat, în ședința de joi, Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pentru perioada 2026-2030, document care stabilește cadrul pentru finanțarea și administrarea infrastructurii feroviare din România, deși Consiliul Legislativ a avizat negativ măsura. Pentru următorii cinci ani, contractul va constitui cadrul pentru finanțarea CFR SA de la bugetul de stat și va reglementa relația financiară și operațională dintre companie și Ministerul Transporturilor.

Contractul stabilește obligațiile asumate de CFR SA și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Reguli privind monitorizarea și evaluarea activității CFR

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Deși Consiliul Legislativ a avizat negativ măsura, Guvernul Bolojan a adoptat Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2026-2030, fără de care nu se pot face plățile salariale.

Potrivit Guvernului demis, documentul asigură cadrul necesar finanțării de la bugetul de stat, astfel încât să fie menținut echilibrul dintre veniturile și cheltuielile administratorului infrastructurii feroviare. De asemenea, sunt stabilite reguli privind monitorizarea și evaluarea activității CFR SA, pe baza unor indicatori de performanță.

„Necesarul de finanțare pentru administrarea infrastructurii feroviare a fost stabilit în conformitate cu metodologia de calcul elaborată pe baza Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030 și a legislației incidente”, arată Guvernul demis.

Foto: Facebook / CFR Călători

Noul contract continuă cadrul contractual aferent perioadei 2021-2025 și urmărește să asigure predictibilitatea financiară și operațională necesară activității administratorului infrastructurii feroviare.

Sursa citată precizează că adoptarea hotărârii este necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2016, prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european.

Guvernul demis indică lipsa unui nou „Contract de activitate și performanță ar putea conduce la blocarea alocărilor financiare destinate CFR SA și, implicit, la afectarea activității companiei, cu consecințe negative asupra administrării infrastructurii și asupra continuității serviciilor de transport feroviar”.

Foto: Facebook / CFR Călători

Executivul mai spune că lipsa unui nou Contract de activitate şi performanţă ar putea conduce la blocarea alocărilor financiare destinate CFR SA şi, implicit, la afectarea activităţii companiei, cu consecinţe negative asupra administrării infrastructurii şi asupra continuităţii serviciilor de transport feroviar.

„Prin aprobarea contractului pentru perioada 2026-2030, se creează cadrul necesar pentru continuarea finanţării infrastructurii feroviare, creşterea nivelului de performanţă al administratorului infrastructurii şi eficientizarea utilizării resurselor publice. Documentul consolidează, totodată, mecanismele de monitorizare şi evaluare a activităţii CFR SA şi creează premisele pentru îmbunătăţirea performanţei infrastructurii feroviare şi pentru asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării transportului feroviar în România”, anunţă comunicatul oficial.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nazare anunță că tehnologia românească va trece „de la idee la produs și producție” prin programul TechUp Romania. Când va fi lansat
18:42
Nazare anunță că tehnologia românească va trece „de la idee la produs și producție” prin programul TechUp Romania. Când va fi lansat
ANCHETĂ Oana Ţoiu a informat aliaţii NATO despre drona cu explozibil detectată joi. România a fost invadată de 27 de astfel de dispozitive, în 2026
18:26
Oana Ţoiu a informat aliaţii NATO despre drona cu explozibil detectată joi. România a fost invadată de 27 de astfel de dispozitive, în 2026
ULTIMA ORĂ Pană uriașă de curent în nordul Capitalei. Inclusiv la Aeroportul Otopeni s-a stins lumina
16:36
Pană uriașă de curent în nordul Capitalei. Inclusiv la Aeroportul Otopeni s-a stins lumina
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 21 august, de la ora 14.00. Invitat: Daniel Crainic, director de marketing imobiliare.ro
16:18
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 21 august, de la ora 14.00. Invitat: Daniel Crainic, director de marketing imobiliare.ro
ULTIMA ORĂ Armata confirmă că incidentul de lângă Neptun Deep a implicat o singură dronă marină, încărcată cu explozibil
16:03
Armata confirmă că incidentul de lângă Neptun Deep a implicat o singură dronă marină, încărcată cu explozibil
EXCLUSIV Doru Bușcu pune tunurile pe liderii partidelor: „Mi se pare scandalos că oameni de nimic joacă personal!”
16:03
Doru Bușcu pune tunurile pe liderii partidelor: „Mi se pare scandalos că oameni de nimic joacă personal!”
Mediafax
Alertă la Neptun Deep! OMV Petrom, PRIMA REACȚIE după incidentul cu drona marină din apropierea platformei
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Un gândac vechi de 100 de milioane de ani nu seamănă cu niciun alt animal viu sau dispărut
CONTROVERSĂ Un primar din Italia le-a interzis bicicliștilor să mai circule în centrul orașului după ce a fost lovit de o bicicletă
19:20
Un primar din Italia le-a interzis bicicliștilor să mai circule în centrul orașului după ce a fost lovit de o bicicletă
CONTROVERSĂ Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2
19:00
Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2
SCANDALOS Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”
18:14
Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”
FLASH NEWS Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine
18:12
Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine
TENSIUNI Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice
17:55
Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice
FLASH NEWS Uniunea Europeană susține organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, dar spune că decizia finală trebuie să vină de la Kiev
17:39
Uniunea Europeană susține organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, dar spune că decizia finală trebuie să vină de la Kiev

Cele mai noi

Trimite acest link pe