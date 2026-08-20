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Marian Godină a demisionat din Poliție. Care este motivul și ce va face

Elena Popescu
Marian Godină a demisionat din Poliție. Care este motivul și ce va face
Marian Godină
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Marian Godină a demisionat din Poliție, după aproape două decenii în uniformă. Godină a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a explicat că decizia nu a fost una ușoară, însă a ajuns la concluzia că își dorește un alt drum profesional și, mai ales, mai mult timp alături de familie.

”Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, a scris Marian Godină pe rețeaua socială.

Familia, cea mai importantă în viața lui Marian Godină

Unul dintre motivele importante care au stat în spatele deciziei este familia. Marian Godină spune că, după ce a devenit tată, perspectiva asupra meseriei s-a schimbat. Dacă în primii ani de carieră era dispus să lucreze inclusiv de sărbători și să accepte misiuni cu un grad ridicat de risc, ulterior a început să acorde mai multă importanță timpului petrecut alături de copii.

”Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură.

Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani.

Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a scris fostul polițist.

Comentarii 2
  • Marcel IORDACHE

    Daca se întâmpla demisia acum 10 ani, ce bine ar fi fost. Oricum un nou capitol începe si pentru poliția română și va fi unul mult mai bun fară dl. agent Godină.

  • florin lazar

    20 de ani ca angajat în Ministerul de Interne, într-un regim securist-bolșevic în care promovarea și aprecierea sunt condiționate de supunere, de transformare în unealtă a sistemului ticăloșit este deja prea mult. Mie mi-a fost de ajuns o lună de zile la ”Doi și-un sfert” în care am înțeles că analfabeții care îi anchetau pe părinții și pe bunicii noștri prin beciurile securității nu mai sunt, dar au rămas odraslele lor cu aceleași mentalități perpetuate din generație în generație: https://suntuninfractor.wordpress.com/

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