Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră

Un motociclist a fost surprins în timp ce conducea cu aproximativ 120 de kilometri la oră, miercuri pe Autostrada 2. Acesta era așezat lateral pe autovehicul, ceea ce a făcut situația cu atât mai periculoasă.

Motociclistul a dat emoții celorlalți șoferi aflați în trafic, deoarece părea că sfidează cele mai elementare măsuri de siguranță. Așezat lateral pe autovehiculul care gonea cu 120 de kilometri la oră, conducătorul s-a pus într-un pericol iminent.

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Cu toate acestea, șoferul motocicletei părea calm și și-a continuat drumul fără să se gândească la faptul că încalcă flagrant legea.

Care este poziția corectă a șoferului pe motocicletă

În ceea ce privește poziția corectă a șoferului pe motocicletă, punctul principal de sprijin sunt picioarele, mai exact partea interioară a coapsei. Brațele și partea superioară a corpului trebuie sa ramână relaxate pentru a avea control deplin asupra comenzilor. În cazul motocicletelor de viteză, susținerea parții superioare a corpului se face prin podul palmei stângi.

Un nou proiect de lege pentru motocicliști

Un proiect inițiat în 2025 de către Asociația motoADN (B238/2025, n.r) și votat de Senat, este în faza de dezbatere la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Conform proiectului, motocicliștii, dar și scuteriștii vor avea opțiunea să circule pe benzile de autobuz și să treacă, legal, printre coloanele de mașini care așteaptă la semafor

”Proiectul de lege nu vine doar cu drepturi pentru motocicliști și scuteristi, ci și cu obligații. Aceștia vor trebui să poarte căști de protecție omologate, cu sistemele de siguranță fixate corect – atât ei, cât și pasagerii acestora”, precizează asociația motoADN pe site-ul oficial.

“Legislația din România obligă, în acest moment, conducătorii de scutere și motociclete să poarte o cască. La fel și pasagerii acestora. Modificarea este însă legată atât de omologarea căștii respective, cât și de faptul că sistemele de siguranță ale acesteia vor trebui să fie fixate corect. Degeaba porți o cască pe cap dacă nu este prinsă corespunzător. Este similar cu o centură de siguranță din mașină. Degeaba o ai, dacă este prinsă doar de formă, că să nu fii amendat”, mai declară reprezentanții motoADN pentru 1asig.ro.

FOTO/VIDEO: Gândul