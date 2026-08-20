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Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar încă un an de la Primăria Capitalei

Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar încă un an de la Primăria Capitalei
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Ajutorul financiar destinat familiilor care au fost afectate, anul trecut, de explozia blocului din Cartierul Rahova va fi prelungit pentru o perioadă de 12 luni. Asta a decis, astăzi, Consiliul General al Capitalei. Astfel, se va prelungi cu un an, începând din octombrie, acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei şi asistenţei sociale şi umanitare de urgenţă către persoanele afectate de explozia din 17 octombrie 2025, din imobilul situat în Strada Vicina nr. 1, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile. Primăria anunță că persoanele care refuză evaluarea spațiilor afectate nu vor primi ajutoare.

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Primăria evaluează blocul și imobilele din zonă

Într-o postare pe Facebook, Primăria Municipiului București scrie că evaluarea blocului din Rahova și a imobilelor din zonă se va încheia pe 9 septembrie. 43 de familii afectate de explozie beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei.
„Am demarat evaluarea întregului blocul din Rahova, dar și a altor imobile din zonă, până pe 9 septembrie. Este un pas necesar înainte de lucrările de punere în siguranță.
👉Specialiștii vor verifica în jur de 270 de apartamente de la 5 scări și școala din vecinătate, între orele 8 și 20. Este vorba despre:
✅ Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);
✅ Bl. 30, sc. 1 și sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);
✅Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);
✅Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).
Vor măsura și fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există.
De asemenea, vor monta senzori în scara alăturată celei unde a avut loc explozia”, se scrie în postare.
Reprezentanții Primăriei precizează că locatarii care refuză accesul evaluatorilor nu vor primi ajutoarele.
„Atenție! Cine refuză să permită accesul în casă, semnează și își asumă că, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereții casei, nu va putea solicita despăgubiri.
👉Apoi, putem începe lucrările de punere în siguranță, care vor dura 50 de zile.
👉La finalul acestora, locatarii din scara afectată vor putea intra să-și recupereze bunurile, sub coordonarea și însoțiți de ISU”, se scrie ]n postarea de pe Facebook.

Ce a făcut PMB până acum

Reprezentanții Primăriei Capitalei declară că după ce a fost semnat contractul cu singura firmă care s-a prezentat la cea de-a treia licitație, Apolodor, a fost predat amplasamentul, s-au realizat branșamentele de apă, energie electrică și internet și s-au semnat contractele cu furnizorii. Pe 30 iulie, proiectul tehnic a fost recepționat.
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