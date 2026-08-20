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Vânătorii din Dolj, pregătiți să captureze șacalii care s-au înmulțit vertiginos în orașele de la Dunăre. Localnicii sunt îngrijorați

Elena Ailuţoaei
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În apropierea orașelor de pe malul Dunării, șacalii sunt tot mai prezenți, în ultima vreme, fapt care a atras atenția responsabililor Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv Dolj. Animalele i-au îngrozit pe localnici pentru că le atacă gospodăriile și scot niște sunete puternice și ciudate. Nivelul scăzut al Dunării și al râurilor a dus la apariția acestor prădători, iar fenomenul de deșertificare le-a permis să se apropie foarte mult de zonele locuite de oameni.

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Șacalii, tot mai mulți în sudul țării, în zonele de pe malul Dunării

Animalele s-au înmulțit tot mai mult în apropierea zonelor agricole și a stânelor, dar și în localitățile și orașele de pe Valea Dunării. La Calafat, de exemplu, șacalii sunt văzuți tot mai frecvent și produc pagube. Recent, doi pui de șacali au fost filmați în timp ce se jucau pe malul unui lac, transmite corespondentul Gândul.

Șacalii acționează în special noaptea, dar pot fi văzuți și în timpul zilei. Seamănă cu niște câini mai mari sau hiene, așa cum îi numesc localnicii, scot urlete îngrozitoare și în întuneric li se văd doar ochii. Nivelul tot mai scăzut al Dunării și al râurilor a condus la apariția tot mai frecventă a acestor prădători, care, profitând de deșertificare, traversează mai repede de pe un mal pe celălalt și se apropie mult de gospodăriile localnicilor.

Prezența sălbăticiunilor îi îngrijorează pe oameni

Localnicii spun că animalele par să nu mai fie speriate de zgomotele puternice care sunt folosite pentru a le îndepărta și produc pagube semnificative, în căutare de hrană. Atacă animalele și păsările din gospodării dar ajung și la stânele din zonă.

Reprezentanții AJVPS Dolj au făcut evaluări pe teren și anunță că urmează să captureze șacalii de pe fondurile cinegetice unde numărul lor a crescut alarmant.

Șacalii sunt originari din India și au migrat prin sudul Europei și în România. Sunt considerați prădători supremi în zona de sud, iar efectele înmulțirii acestora se observă deoarece efectivele de vânat au scăzut considerabil.

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