Anchetatorii Parchetului General au audiat-o ca suspect pe administratoarea firmei care derula proiectul imobiliar Oxy Residence 2, avocata Mariana Lungu. Aceasta a povestit în detaliu dedesubturile afacerii care, în final, a ajuns să fie investigată ca urmare a plângerilor penale depuse.

Femeia a relatat cum a ajuns să administreze firma lui Ioan Căruntu, a descris relația cu familia acestuia, problemele penale anterioare ale dezvoltatorului și a dat detalii despre cei care se ocupau efectiv de vânzări către clienți.

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Avocata a povestit și despre problemele penale anterioare ale celui care a instalat-o la cârma afacerilor sale și a mai explicat anchetatorilor că Moraru și Căruntu erau coordonatorii de facto a vânzărilor apartamentelor.

Cum a ajuns Mariana Lungu să administreze firma lui Căruntu

„Pe numitul Căruntu Ioan și Căruntu Adriana i-am cunoscut în jurul anului 2000-2001. În urmă cu aproximativ 14 ani, în urma unei discuții cu Căruntu Adriana și întrucât aveam anumite probleme și de sănătate și financiare, s-a oferit să mă sprijine în sensul de a vorbi cu Căruntu Ioan să colaborez cu el.

Ulterior, m-am întâlnit și cu Căruntu Ioan, care a fost de acord să colaborăm pe chestiuni juridice. În acea perioadă, deținea ABIL CONSTRUCT SRL. Între timp Căruntu Ioan a fost reținut, întrucât a avut niște probleme referitoare la returnarea de TVA, aproximativ în perioada 2013-2014.

Din câte cunosc, după ce a fost arestat preventiv timp de 6 luni, deoarece nu mai putea să îndeplinească atribuții de administrator în cadrul unei societăți comerciale, și nici mama lui, m-a rugat pe mine să fiu asociat într-o societate comercială, respectiv Trade & Construct Development”, a povestit avocata Mariana Lungu anchetatorilor PICCJ.

Proiect administrat de avocați, „prăduit” de patron

„Inițial am fost asociat unic, ulterior a intrat alături de mine asociat și colegul meu Dașcov Marian. Administratori au fost mai mulți, iar ultimul a fost Velciu care a plecat în urma unor certuri ale căror motive nu le cunosc.

Ulterior dezvoltării proiectului Oxy Residence 1, ce a funcționat foarte bine, acesta a dorit să deruleze un nou proiect dezvoltat de către o nouă societate, astfel luând ființă societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, asociați și administratori fiind eu și Marian Dașcov.

Indic faptul că pentru societatea Top & Construct am fost doar un administrator scriptic și nu și faptic. Cel care se ocupa în fapt de societate era numitul Căruntu Ioan.

Vreau să menționez faptul că eu nu aveam acces la conturi și Căruntu Ioan era cel care se ocupa de gestionarea conturilor societății.

La sugestia lui Căruntu Ioan am fost de acord să îl împuternicesc pe numitul Moraru Marius Teodor pentru ca acesta să încheie promisiuni pentru cele două societăți respectiv Top și Trade.

Mai arăt faptul că niciunul dintre promitenți nu au negociat cu mine și nu au discutat cu mine condițiile de contractare sau de plată, aceste discuții se purtau cu Căruntu Ioan și cu Moraru Teodor, cu precizarea că numitul Moraru Teodor era tot un subaltern în relația cu Căruntu Ioan”, le-a mai spus avocata Lungu anchetatorilor.

Cămătari pe lista finanțării proiectului

„Pentru dezvoltarea proiectului, numitul Căruntu Ioan a încercat să acceseze diferite IFN, în cele din urmă încheind un contract cu CROWDESTATE, o firmă din Estonia.

În anul 2020-2021, în urma unui litigiu în instanță, a existat o perioadă de 9 luni de zile în care lucrările s-au sistat, iar în cele din urmă a fost plătită o sumă de bani ca despăgubiri.

Din această cauză s-a pierdut finanțarea din partea CROWDESTATE. Astfel, a fost nevoit ulterior să se împrumute de la IFN-uri și de la cămătari.

În luna noiembrie 2025, Căruntu Ioan a contractat un credit de la Axe Capital IFN în valoare de 13.500.000 lei pe Trade, eu având calitatea de fidejusor pe persoană fizică.

Din cauza neachitării acestui credit, am fost executată silit și am pierdut apartamentul din Str. Poștalionului, (…) mun. București, motiv pentru care am fost nevoită să plec în luna iunie a acestui an.

În luna octombrie 2025, vrând să plec de la Căruntu Ioan, acesta a fost de acord și mi-a zis să îmi caut de lucru.

Ulterior, la sfârșitul anului 2025, din cauza presiunilor cu cămătarii și IFN-urile, mi-a spus că va pleca într-un concediu mai lung, dar m-a asigurat că vom păstra legătura”, a povestit femeia audiată ca suspect în dosar.

Plecarea din țară

„După ce acesta a plecat din țară, acesta nu mai răspundea la telefon de teama creditorilor. Am reușit să iau legătura cu Căruntu Adriana și i-am comunicat faptul că am fost căutată de către o societate de creditare.

Precizez că știam că se va întoarce pe data de 18 ianuarie, lucru pe care l-am comunicat tuturor celor care îl căutau. Am mai discutat cu numitul Căruntu Ioan în încercarea de a rezolva diferite probleme inclusiv cesiunea la clubul de fotbal, unde părțile sociale erau pe numele meu.

Ultima mea discuție a fost în data de 15 ianuarie 2025. Precizez că pe numita Drăgan Georgeta o cunosc întrucât este mama lui Drăgan Alexandra Ioana, însă nu pot să spun că îndeplinea vreo atribuție în societatea Top sau Trade, și ea avea un rol formal la fel ca mine.

Precizez că numita Drăgan Georgeta nu mi-a spus vreodată că a fost căutată de către ANAF. Doresc să precizez faptul că raportat la suprapunerile apartamentelor nu țineam o situație clară cu privire la apartamentele promise și cele libere, și nici nu consider că intra în atribuțiile mele. Indic faptul că până în ianuarie-februarie 2026 nu aveam cunoștință de nicio suprapunere.

Totodată, doresc să adaug faptul că nici notarul Sîrbulescu Raluca nu avea cunoștință despre aceste suprapuneri.

Din câte cunosc, nu reprezintă obligația notarului să țină evidența cu privire la promisiunile încheiate în scopul evitării de suprapunerii, ci consider că ar intra în atribuțiile dezvoltatorului.

Doresc să adaug faptul că nu acum avut niciun beneficiu real pentru faptul că am fost asociat în societățile Top și Trade”, este confesiunea completă a avocatei care acum este cercetată alături de Căruntu și Moraru în acest dosar.

A doua abatere

Potrivit datelor publice rezultă că Ioan Căruntu, căruia apropiații îi spun Ionuț, a mai fost condamnat o dată în anul 2016 dar în prezent a fost deja reabilitat pe cale judecătorească.

Astfel, prin sentința penală nr. 2344 din data de 11.10.2016, dispusă în dosarul nr. 18974/3/2015, definitivă, Tribunalul București a hotărât, în baza art. 386 alin. 1 C.p.p. schimbarea încadrării juridice a faptei prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., reţinute în sarcina inculpatului Căruntu Ioan (cele 10 acte materiale), în infracţiunea prev. de art. 32 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fiind deci reţinute 16 acte materiale în forma tentativei.

1. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 , cu aplic. art. 35 alin. 1C.p., cu aplic. art.396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art.19 din Legea 682/2002.

În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g ( dreptul de a mai desfăşura activitatea de comerciant) C.p., pe o perioadă de 5 ani , în condiţiile art. 68 C.p.

2. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 C.p. rap. la art.8 alin. 1 din Legea 241/2005 , cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art.396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art.19 din Legea 682/2002.

În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g ( dreptul de a mai desfăşura activitatea de comerciant) C.p., pe o perioadă de 5 ani , în condiţiile art. 68 C.p.

3. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. c şi alin. 6 C.p condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 110 zile amendă a 500 lei suma corespunzătoare unei zile amendă, urmând deci ca inculpatul să plătească 55.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 322 C.p., cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

4. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 320 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art.19 din Legea 682/2002.

5. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. c şi alin. 6 C.p condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 110 zile amendă a 500 lei suma corespunzătoare unei zile amendă, urmând deci ca inculpatul să plătească 55.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 52 alin. 2 C.p. rap. la art. 322 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

6. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 320 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

7. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. c şi alin. 6 C.p condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 110 zile amendă a 500 lei suma corespunzătoare unei zile amendă, urmând deci ca inculpatul să plătească 55.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 317 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

8. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. b şi alin. 6 C.p. condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 90 zile amendă a 500 lei suma corespunzătoare unei zile amendă, urmând deci ca inculpatul să plătească 45.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 317 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

9. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. c şi alin. 6 C.p condamnă pe inculpatul Căruntu Ioan la o pedeapsă de 110 zile amendă a 500 lei suma corespunzătoare unei zile amendă, urmând deci ca inculpatul să plătească 55.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 318 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., cu aplic. art. 19 din Legea 682/2002.

În baza art. 38 alin. 1 C.p., art. 39 alin. 1 lit. b, c şi e C.p. , art. 45 alin.1 şi alin. 3 lit. a C.p. contopeşte pedepsele stabilite mai sus, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 125.000 lei amendă, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g ( dreptul de a mai desfăşura activitatea de comerciant) C.p., pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 91C.p. suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare (nu şi a pedepsei amenzii!) pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit în conformitate cu disp. art. 92 C.p.

„James Bond” al imobiliarelor

Acesta a avut de respectat o serie de măsuri și obligații legale pe care dacă le-ar fi încălcat ar fi putut ajunge să execute în regim de detenție pedeapsa finală primită.

Tot atunci instanța a dispus desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate, respectiv: acte constitutive, declaraţii notariale, împuterniciri, acte de proprietate, contracte de comodat şi alte documente depuse la Registrul Comerţului în vederea înfiinţării celor 153 societăţi comerciale, precum şi desfiinţarea totală a celor 3 cărţi de identitate pe numele GRECU GABRIEL RĂZVAN, XXXXXXX, JIANU MARIAN, CNP XXXXXx; GEREBEN JOZSEF , CNP XXXXXXXX; 2 paşapoarte pe numele JIANU MARIAN, GEREBEN JOZSEF, CNP XXXXXXXsi 2 permise de conducere falsificate, pe numele JIANU MARIAN, CNP XXXXXXXX; GEREBEN JOZSEF, CNP XXXXXXXX, având aplicate fotografia inculpatului CĂRUNTU IOAN, 1 carte de identitate pe numele CEBOTARU MARIUS, CNP XXXXXXXX; un permis conducere pe numele CEBOTARU MARIUS, CNP XXXXXXXXX; un paşaport pe numele CEBOTARU MARIUS, CNP XXXXXXXXX, având aplicata fotografia inculpatului Moraru Marius Teodor si 2 carti de identitate pe numele BOBEIA CAMELIA ADRIANA, CNP XXXXXXXX şi IONIŢĂ STĂNUŢA, CNP XXXXXXXX, 2 paşapoarte cu aceleaşi identităţi , având aplicata fotografia inculpatei CĂRUNTU ADRIANA.

Prin aceeași decizie s-a mai dispus la acel moment confiscarea specială a bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din locuinţa inculpatului şi folosite la săvârşirea infracţiunilor , respectiv: laptopuri, harduri externe, carduri bancare, dispozitive token, cartele telefonice, ştampile, depuse la Camera de Corpuri Delicte.

Dispune confiscarea instrumentelor oficiale falsificate.

Pentru aceste fapte a intervenit reabilitarea judecătorească, în urma cererii introduse de către condamnat în luna lunie 2026, faptele fiind îndepărtate din cazierul judiciar.

Din complex în închisoare

Curtea de Apel București a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Marius Teodor Moraru, în dosarul fraudelor Oxy Residence, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală.

În baza art. 226 C. proc.pen., art.202 alin.1 şi alin.4 lit.3 C.proc.pen. şi art.223 alin.1 lit.a C.proc.pen., dispune arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului Moraru Marius Teodor, respectiv de la 14.08.2026 până la 12.09.2026, inclusiv.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 13.08.2026, ora 22.10”, se arată în minuta deciziei de joi seară a CAB.

În cazul dezvoltatorului priectului imobiliar Oxy Residence, Ionuț Căruntu, fugit din țară încă de la începutul anului, magistratul CAB a stabilit disjungerea dosarului de propunere si judecarea propunerii arestării față de acesta la un moment ulterior.

În cazul judecării unor persoane în lipsă procedura de citare devine mai anevoioasă pentru îndeplinirea sa legală, iar judecata în astfel de cazuri este îngreunată.

Parchetul General, „în vizită” la Oxy Residence

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii au făcut, în 12 august, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor.

Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. Descinderile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova.

Au fost puse în aplicare 14 mandate în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova. Gândul a atras atenția în urmă cu câteva luni asupra acestui caz.

După audieri maraton de peste 24 de ore, anchetatorii i-au reținut pe cei doi artizani ai afacerii, dezvoltatorul Ionuț Căruntu și apropiatul acestuia Marius Teodor Moraru și au pus sub control judiciar alte două persoane.

Avocată cu state vechi, la cârma firmei din spatele Oxy

Anchetatorii PICCJ au descoperit după demararea cercetărilor că persoana care administrează societatea Top & Construct Dezvoltare, cea care a dezvoltat proiectul Oxy Residence 2, are calitatea de avocat în Baroul București din anul 2000.

Ancheta vizează persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, precum și mai multe persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare.

Totodată, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor documente necesare completării probatoriului. S-au căutat înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.

Apartamente promise mai multor cumpărători

Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.

Lucrările la spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, iar ulterior banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane. Sumele ar fi fost apoi retrase în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.

Prejudiciul estimat până la acest moment, aproximativ 16 milioane de lei

În funcție de rezultatul perchezițiilor și de probele administrate în dosar, procurorul urmează să dispună măsurile legale care se impun.

Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei și subliniază că aceasta nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția în urmă cu câteva luni asupra acestui subiect, AICI. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, care are o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi păcălit clienții, cărora nu le mai predă apartamentele de pe Șoseaua București – Măgurele, din Sectorul 5.

Mai mult, dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 este acuzat că ar fi vândut locuințe de două ori – o schemă consacrată deja de alți dezvoltatori mai mari.

Clienții Oxy se plâng că nu mai dau de administratori, iar la unul dintre blocuri nu ar exista nici măcar electricitate.