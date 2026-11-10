Ion Cristoiu: Oana Țoiu, mult mai nuanțată decât Nicușor Dan în chestiunea securității la Marea Neagră

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție vizita Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Cotroceni, și declarația făcută de Oana Țoiu, fostul ministru de Externe.

„Așa cum am mai spus, războiul ruso-ucrainean a escaladat în ultima vreme până la nivelul unei confruntări în Marea Neagră între cele două state beligerante. Practic, Rusia și Ucraina se vânează reciproc în materie de nave. Rusia vânează navele ucrainene sau sub alt pavilion care transportă grâne, cereale, din Ucraina, cu scopul vădit de a prăbuși economic această țară. Ucraina vânează navele cu petrol rusesc, indiferent de pavilion, susținând că acest comerț ajută prin banii câștigați mașinăria de război a Rusiei.

Intensificarea acestui conflict a făcut Marea Neagră complicată din punctul de vedere al navigației și victimele sunt țările riverane: România, Bulgaria, Turcia, Georgia. Așa cum am arătat în mai multe rânduri, fie și la inițiativa României, ceea ce nu e cazul deoarece România nu are nicio inițiativă, ar trebui să se constituie într-o alianță și să pună piciorul în prag față de ambele părți pentru că nu numai Rusia acționează în Marea Neagră, ci și Ucraina”, a declarat Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan s-a referit în exclusivitate la ruși”

„Evident, Marea Neagră este și o chestiune europeană și nu e de mirare că Președinta Comisiei Europene a venit în România în cadrul unui turneu dedicat securității la Marea Neagră. Cu acest prilej s-au ținut și declarații de presă. Cea a lui Nicușor Dan nu aș spune că m-a uimit prin delirul ilogic pentru că asta este caracteristica felului în care el își administrează mandatul de președinte.

Nu m-a uimit nici faptul că, vorbind despre nevoia ca Marea Neagră să devină navigabilă, sigură, el s-a referit în exclusivitate la ruși, sugerând că Rusia dinadins acționează în Marea Neagră pentru că ea duce un război împotriva României și Bulgariei. Domnia sa a zis: «Am avut numeroase incidente la Marea Neagră, inclusiv cu drone cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare». Aici să îmi dați voie să leșin pentru că eu nu văd ce legătură este între Marea Neagră, care este apă, și dezinformarea. Te pomenești că peștii din Marea Neagră au o rețea de dezinformare”, a continuat publicistul.

„Oana Țoiu, mult mai nuanțată decât Nicușor Dan”

„În felul acesta, Nicușor Dan și-a mărturisit încă o dată obsesia în legătură cu Rusia. Putem condamna Rusia de invadare, de distrugerea infrastructurii energetice, dar nu putem spune că numai Rusia este de vină pentru ceea ce se întâmplă. Tot ceea ce pătimim noi și alte țări sunt efectele colaterale ale acestui război. În mod surprinzător, Oana Țoiu, în calitate de fost ministru de Externe, a avut o intervenție infinit mai nuanțată decât cea a Șefului Statului.

Oana Țoiu a spus că «E nevoie de includerea unui armistițiu la Marea Neagră». Armistițiu în sensul că celor două părți să li se ceară măcar să nu ne mai lovească și pe noi. Oana Țoiu a vorbit și de colaborarea România-Bulgaria-Turcia, ceea ce nu a făcut Nicușor Dan care s-a referit numai la România și Bulgaria. Am trăit să o văd și pe asta: Oana Țoiu, mult mai nuanțată decât Nicușor Dan”, a conchis Ion Cristoiu.