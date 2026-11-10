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Trump anunță progrese de pace în Ucraina: „Ambele părți sunt obosite de luptă”. SUA anunță posibile concesii teritoriale din partea Kievului și Moscovei

Trump anunță progrese de pace în Ucraina: „Ambele părți sunt obosite de luptă”. SUA anunță posibile concesii teritoriale din partea Kievului și Moscovei
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Președintele Donald Trump susține că Rusia și Ucraina dau tot mai multe semne că ar fi dispuse să pună capăt războiului. Washingtonul vorbește despre o posibilă flexibilizare a pozițiilor teritoriale, înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, unde vor fi discutate și garanțiile de securitate pentru Kiev.

Șeful de la Casa Albă susține că există o disponibilitate tot mai mare a Rusiei și Ucrainei de a negocia încheierea războiului, susține președintele Donald Trump. Declarațiile au fost făcute luni, 9 noiembrie, cu o zi înaintea reluării discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde reprezentanții celor trei țări vor încerca să identifice condițiile unui eventual acord de pace.

Potrivit CNBC, un oficial american a dezvăluit că Moscova și Kievul au manifestat, în discuții private, o anumită flexibilitate în privința unui posibil compromis teritorial.

„Observăm o înclinație foarte puternică spre încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Suntem implicați în acest demers”, a declarat Donald Trump în

Liderul SUA a afirmat că ambele țări sunt „obosite de luptă”.

„Avem o discuție foarte bună pe această temă la Abu Dhabi”, a adăugat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Amintim că președintele SUA a promis încă de la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025, că va pune capăt războiului ruso-ucrainean chiar din primele 24 de ore de la de la instalarea la Casa Albă, doar că negocierile desfășurate până acum nu au reușit însă să producă nicio înțelegere între Moscova și Kiev.

SUA discută un posibil compromis teritorial și garanții de securitate pentru Ucraina

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, a declarat că atât Rusia, cât și Ucraina au transmis, în cadrul unor contacte private, semnale privind disponibilitatea de a analiza eventuale concesii teritoriale.

De altfel, disputa teritorială a fost și a rămas unul dintre principalele obstacole în calea păcii. Pe de o parte, ucraina urmărește restabilirea controlului asupra teritoriilor sale, iar de cealaltă parte, Vladimir Putin revendică întreaga regiune Donbas, inclusiv zonele pe care armata Moscovei nu le controlează.

Harta războiului din Ucraina - Foto: X/@WUNordverband

Harta războiului din Ucraina – Foto: X/@WUNordverband

Potrivit oficialului american, un eventual acord privind teritoriile ar putea fi negociat în etapa finală a procesului diplomatic, după stabilirea altor condiții necesare încetării războiului. Printre acestea se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina și organizarea unui mecanism de protecție care să împiedice reluarea ostilităților.

Washingtonul ia în calcul inclusiv discutarea unor garanții similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului NATO, care stabilește principiul apărării colective în cazul unui atac împotriva unui stat membru. Un asemenea mecanism ar presupune definirea obligațiilor pe care partenerii Ucrainei și le-ar asuma în cazul unei noi agresiuni ruse, fără ca acest lucru să însemne automat aderarea Kievului la NATO.

Discuțiile privind arhitectura de securitate postbelică au relevanță și pentru statele de pe flancul estic al Alianței, inclusiv România, în condițiile în care Moscova a formulat anterior revendicări privind prezența militară occidentală în Europa de Est la nivelul anului 1997. Amintim că țara noastră a aderat la NATO abia în 2004.

Totodată, Volodimir Zelenski consideră că evoluțiile de pe front oferă Kievului argumente suplimentare în procesul diplomatic. Șeful de la Kiev a declarat luni că succesele militare ale forțelor sale și pierderile tot mai mari înregistrate de armata rusă consolidează poziția Ucrainei înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi.

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