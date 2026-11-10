SURSE | Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”

Mega-ancheta în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos, cel care în dorința de a schimba șeful DSV local a intrat în audiență la fostul premier al României Ilie Bolojan, se ramifică, un general în rezervă al SIE, recent audiat ca martor , declarând sub semnătură că s-ar fi dat 600.000 de euro pentru numirea secretarului de stat Alexandru Bociu, șef al ANSVA, transmit pentru Gândul, în exclusivitate, surse judiciare.

Potrivit acestora generalul în rezervă Nicolae Iană ar fi dat, luni, o amplă declarație în dosarul în care este anchetat pentru fapte de corupție omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

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Spovedania generalului Iană la DNA Iași

Între altele, explică sursele judiciare ale publicației, se pare că generalul Iană ar fi vorbit procurorilor DNA Iași despre felul în care s-ar fi ajuns în anul 2022 la numirea pe postul de director al ANSVSA a lui Alexandru Bociu, funcția având corespondent și în secretariatul de stat.

Fostul șef din spionajul extern ar fi scris în declarația de la DNA Iași că ar exista date și informații precise despre care el ar avea cunoștință conform cărora pentru plasarea lui Alexandru Bociu în această funcție s-ar fi oferit, și ulterior remis, suma de 600.000 de euro la nivelul anilor 2021 – 2022.

Concret, ar fi scris Iană în declarația sa suma de bani ar fi fost promisă și ulterior și oferită în perioada guvernării lui Florin Cîțu. Cu toate acestea, conform datelor publice din Monitorul Oficial numirea efectivă a avut loc în 9 februarie 2022, sub guvernarea lui Nicolae Ciucă.

”Nu cred că îl știu pe numitul Alexandru Bociu dar știu că funcția de secretar de stat a fost dată pe suma de 600.000 de euro, când Cîțu Florin era prim ministru”, ar fi scris Iană în declarația sa, consemnată de ofițerii DNA Iași.

Sursele noastre nu au putut explica în continuare dacă în cadrul aceleiași declarații generalul a devoalat și mecanismele, persoanele și filiera prin care s-ar fi oferit și remis acești bani și nici cine ar fi „plătitorul”.

Cert este că ancheta DNA Iași în cazul afaceristului Fănel Bogos este departe de a fi finalizată, chiar și în contextul trimiterii recente în judecată a dosarului disjuns din aceasta în care va fi judecată pentru presupuse fapte de corupție fostul secretar general al Guvernului , Cristina Trăilă și fostul trezorier PNL, Mihai Barbu.

Numire sub bagheta lui Nicolae Ciucă

Potrivit datelor publice Alexandru Bociu a fost numit președinte al ANSVSA cu rang de secretar de stat, în 9 februarie 2022, prin decizia prim-ministrului de la acea vreme, Nicolae Ciucă. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial al României a fost contrasemnată de Marian Neacșu conform datelor publice.

„DECIZIE nr. 127 din 9 februarie 2022

privind numirea domnului Alexandru Nicolae Bociu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

EMITENT

PRIM-MINISTRUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 9 februarie 2022

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6^6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

ARTICOL UNIC

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nicolae Bociu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru o perioadă de 5 ani.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 9 februarie 2022.

Nr. 127.

–-”, se arată în extrasul din Monitorul Oficial publicat pe legislație.just.ro.

Despre oameni din SIE și SRI în dosarul lui Bogos

În referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos se arată că în discuțiile interlocutorilor din dosar s-a pus adesea problema contactării unor oamenii din serviciile de informații ale statului, precum persoane din Serviciul Român de Informții sau Serviciul de Informații Externe.

Astfel, se arată în dosar, „totodată Ponea Mihai (directorul DSVSA VAslui – n.r.) afirmă că la data de 23 iulie 2025 numitul Rareș Bogdan i-a solicitat să se vadă la locuința acestuia din mun. București, martorul bănuind că numitul Bogos Fănel i-a solicitat ajutorul pentru a face presiuni asupra acestuia”.

„După câteva discuții neimportante, Rareș Bogdan i-a spus că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății.

Există posibilitatea ca cel care l-a rugat pe Rareș Bogdan, eurodeputat din partea PNL, de a-l convinge pe Ponea Mihai să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE”, se arată în dosarul anchetatorilor DNA Iași.

Ce „lega” și „dezlega” generalul Iană

În același document numele generalului Iană figurează din nou, fiind cel care între altele discută despre o pretinsă posibilitate de destituire a șefului în funcție al DNA la momentul discuției, procurorul-șef Marius Voineag.

„La data de 02.09.2025, la ora 12:44:58 numitul Nicolae Iană este contactat telefonic de către Ionel Mircea Baciu pe care cel dintâi îl întreabă dacă mai este interesat de destituirea(să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! ) a două persoane, una dintre acestea fiind Marius Voineag, procuror șef DNA, interlocutorul răspunzând negativ deoarece aceste persoane “au și ei loc la masa bună acuma!”.

Nicolae Iană: Noi ultima oară când ne-am văzut în februarie, mie mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane!/ Mai e de actualitate sau au devenit și ei eroi, de aia te-ntreb?/ Nu, nu, nu, nu cu ADI, nu cu ADI, cu „V” -ul și cu ăsta care ai zis că…ai…. !/ (coboară tonul vocii) … cu VOINEAG (Marius Voineag- procuror șef DNA) și cu ălălaltul mă, dacă ….!/ BIM- au și ei loc la masa bună acuma!/ IN- Au căpătat loc la masa bună?)”, se arată în documentul aflat în posesia Gândul.

Anchetatorii DNA Iași notau atunci că din această discuție `rezultă că Nicolae Iană pretinde și este sigur că are o mare influență astfel încât să determine destituirea unor persoane cu funcții înalte în cadrul aparatului de justiție”.

„De veridicitatea acestor aspecte este convins și interlocutorul său care manifestă un ton serios și nu-l contrazice. Aceste aspecte denotă puterea de influență pe care pretinde că o are Iana Nicolae la cele mai înalte nivele ale factorilor decidenți din sistemul central din România”, se mai arăta în referatul anchetatorilor anticorupție ieșeni.

Ilie Bolojan, audiat ca martor în dosarul Bogos

În 2 octombrie fostul prim ministru al României, Ilie Bolojan, s-a prezentat la sediul DNA Iași unde a fost audiat ca martor în dosarul de mare corupție instrumentat de anchetatori pe numele afaceristului vasluian Fănel Bogos.

Premierul demis a fost audiat de procurori în dosarul dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis la acea vreme că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos.

Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis reprezentanta Executivului Ioana Dogioiu.

Secretar general al Guvernului, pe mâna Justiției

Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că trimiterea sa în judecată vine în urma unei „derulări rapide a unui dosar fără probe”. Gândul a dezvăluit, miercuri, în exclusivitate, că Trăilă a fost trimisă în judecată de DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

„E o derulare foarte rapidă a unui dosar, care din punctul meu de vedere nu conține probe. Mă consider nevinovată, abosolut, nici nu se pune problema. Nu există probe în acest dosar. Justiția în România se înfăptuiește de instanțele de judecată. Restul sunt opinii. Nu există nimic la baza acestui dosar”, a declarat pentru Gândul.

Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, sub acuzația de complicitate la folosirea influenței, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, potrivit unor surse judiciare.

Pe data de 28 octombrie va avea loc prima înfățișare în acest dosar.

Cazul a fost trimis în judecată de DNA Iași la Curtea de Apel București pentru că Trăilă are și calitate de avocat, curțile de apel fiind cele care dețin competenta de a judeca spețe în care sunt implicați avocați.

Acuzațiile la adresa Cristinei Trăilă

Procurorii DNA Iași au acuzat-o pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.