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Amenzi usturătoare pentru sucevenii care au folosit steagul României ca sac de gunoi. Sancțiunea echivalează cu ajutorul social primit, de fiecare, pe trei ani

Amenzi usturătoare pentru sucevenii care au folosit steagul României ca sac de gunoi. Sancțiunea echivalează cu ajutorul social primit, de fiecare, pe trei ani
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Patru suceveni au de plătit în total o amendă de 40.000 de lei, după ce au folosit drapelul României pe post de prelată pentru cărat frunze uscate și resturi vegetale din curtea primăriei. Scandalul a izbucnit în comuna Bosanci (județul Suceava), unde persoane responsabile de curățenie la sediul primăriei au fost surprinse în timp ce cărau gunoiul din curtea instituției cu ajutorul unui drapel în culorile României. 

Fiecare dintre cei implicați în incident a fost amendat cu câte 10.000 de lei, în urma verificărilor efectuate de polițiști. Sancțiunea echivalează cu ajutorul social primit, de fiecare, pe trei ani.

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Acuzații pot achita jumătate de amendă

În total, sancțiunile aplicate de polițiști se ridică la suma de 40.000 de lei, scrie presa locală. De menționat că fiecare dintre cei vizați poate plăti jumătate din amendă, dacă o achită într-un termen prevăzut de lege. Modul în care au folosit drapelul reprezintă o faptă ofensatoare la adresa unui simbol național, spun polițiștii.

Incidentul de la Bosanci a devenit public săptămâna trecută, stârnând numeroase reacții, fiind dezbătut și comentat de presa națională.

Incidentul care a indignat România

Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 5 noiembrie, în intervalul orar 09:00 – 11:00.

Concret, cele 4 persoane incriminate, cu vârste cuprinse între 36 și 39 de ani, s-au prezentat la Primăria Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității, fiind beneficiare de ajutor social. Acestea au participat la lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei. Însă la finalul activităților, una dintre persoane a mers în magazia primăriei, de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României uzat, depozitat în acel spațiu.

Ulterior, drapelul a fost folosit repetat pentru transportarea resturilor vegetale, deși viceprimarul comunei le pusese la dispoziție o roabă.

Primarul dă vina pe etnia romă a celor amendați

În final, cele patru persoane au fost chemate la Postul de Poliție Bosanci și audiate. În fața polițiștilor, acestea au declarat că nu și-au dat seama că modul în care au folosit drapelul reprezintă o faptă ofensatoare la adresa unui simbol național. Au mai spus că regretă cele întâmplate. Totuși, polițiștii au aplicat amenzi în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994.

La scurt timp după ce și-a cerut scuze public și a recunscut că o parte din vină aparține municipalității, care „nu s-a ocupat suficient” de educația angajaților asistați social, primarul comunei, Neculai Miron (foto sus), a oferit alte explicații, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Edilul a dat vina pe cetățenii „de etnie romă” pe care i-a numit „inconștienți”.

Miron a explicat că aceștia aveau la dispoziție inclusiv roabe pentru a căra deșeurile. Însă au considerat că operațiunea va fi mai rapidă cu ajutorul tricolorului de mari dimensiuni.

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