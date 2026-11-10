Parlamentul decide cine va conduce TVR și Radioul public. Plenul reunit votează, marți, noii membri ai Consiliilor de Administrație

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, de la ora 12:00, în ședință comună, pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Societății Române de Radiodifuziune . Pe ordinea de zi se află și numirea unui consilier de conturi care să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi. Înaintea votului din plen, candidații propuși de partidele parlamentare vor fi audiați, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului.

Update 10:30: Au început audierile pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public. Candidații propuși de partide își fac o scurtă prezentare.

Update 10:25: Marius Loredan Popa și Adrian Naidin, propuși de SOS România, nu au primit aviz pozitiv.

Update 09:51: Sorina Matei spune că a trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTV.

”Aș avea foarte multe să vă spun, având în vedere că, în această perioadă de timp, am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv și vreau să vă expun ce am găsit, ce am făcut și vreau să vă explic, din punctul meu de vedere, care sunt problemele.

Un om care a venit din mediul privat, unde există competiție, într-o zonă de stat, unde există foarte multe probleme.

SRTv este sub Parlament și vreau să vă spun că, în calitate de director general interimar, au fost foarte multe probleme din cauza faptului că nu a existat Consiliu de Administrație. Parlamentul nu ne-a ajutat în această perioadă. Are loc această procedură, în condițiile în care pe 18 urmează o pronunțare a CCR, aceeași care a constatat anul acesta că prima versiune a Consiliului de Administrație al SRTv a fost una ilegală, făcută de același Parlament al României.

Și astăzi ne-am trezit că, în ciuda deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia nu vor fi numiți de către Parlament toți membrii Consiliului de Administrație al SRTv, adică 13 membri, legal, vor fi numiți doar 8.

Vorbim de serviciul public de televiziune din România”, a declarat Sorina Matei.

Update 09:49: Gabriel Barbu, propunerea USR, a luat cuvântul.

Update 09:43: Candidații PNL Radu Carp și Cristina Ancuța Pocora și-au făcut o scurtă prezetare.

Update 09:30: Au început audierile candidaților propuși de partidele parlamentare. Primii candidați audiați sunt din partea PSD, Loredana Corchiș și Amalia Nicoleta Matei, propuse pentru Consiliul de Administrație al TVR.

Știre inițială

Candidații pentru TVR și radioul public, audiați de la ora 9:30

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, săptămâna trecută, declanșarea procedurilor pentru desemnarea membrilor în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

Înaintea votului din plen, candidații propuși de partidele parlamentare vor fi audiați marți, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului. Procedura are loc în contextul în care mandatele interimare ale directorilor celor două instituții, Sorina Matei (SRTV) și Răzvan Dincă (SRR), expiră în această săptămână.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că desemnarea membrilor în Consiliile de Administrație ale celor două instituții se bazează pe o înțelegere între formațiunile politice.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă votul din plen va reprezenta și un test pentru majoritatea parlamentară, Peiu a răspuns: „Este o înțelegere între partide”.

Cine sunt candidații propuși de AUR

Senatoarea Cristina Dumitrescu a prezentat și lista candidaților susținuți de AUR pentru cele două Consilii de Administrație.

Pentru Societatea Română de Televiziune, propunerile sunt Sorina Matei și Cora Muntean, în calitate de membri titulari, respectiv Titi Dincă și Rafael Udriște, ca membri supleanți.

În cazul Societății Române de Radiodifuziune, AUR îi propune pe Maria Țoghină și Sorin Bejan pentru pozițiile de membri titulari, iar pe Cristian Curte și Maria Ribana Pătrașcu-Cornaciu pentru cele de membri supleanți.

Sorina Matei a fost desemnată director general interimar al Televiziunii Române în urmă cu două luni, pe 8 septembrie, alături de Răzvan Dincă, care conduce interimar Societatea Română de Radiodifuziune. Schimbarea a venit după ce deciziile Curții Constituționale au lăsat fără efect juridic numirile vechilor conduceri ale TVR și Radio România. La acel moment, Sorina Matei a trecut de vot pentru conducerea interimară a Societății Române de Televiziune cu 14 voturi favorabile.

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al TVR:

Gabriel Barbu – USR

Sorina Matei – AUR

Maria Muntean – AUR

Aliz Timea Anderco – UDMR

Radu Carp – PNL

Cristina Ancuța Pocora – PNL

Marius Loredan Popa – S.O.S. România

Loredana Corchiș – PSD

Amalia Nicoleta Matei – PSD

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public: