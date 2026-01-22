Alimentul pe care îl poți mânca pentru o memorie mai bună. Se găsește în orice magazin

În zilele noastre, memoria joacă un rol esențial pentru sănătate, de cele mai multe ori alimentația este baza solidă pentru protejarea funcțiilor cognitive și a prevenirii declinului mental. Cercetările au arătat că un aliment este esențial pentru a stimula memoria și pentru a reduce inflamația cronică, asociată cu boli precum diabetul, artrita și afecțiuni cardiovasculare.

Ce aliment poți consuma pentru o memorie mai bună

Un studiu publicat în jurnalul britanic Food & Function, citat de Click, a arătat că orezul negru are un impact major asupra memoriei și atenției la persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 77 de ani.

Participanții au consumat zilnic o porție de orez negru bogat în antociani timp de opt zile și ulterior au trecut la orez brun obișnuit. Rezultatele au arătat că orezul negru a îmbunătățit memoria verbală și memoria de lucru.

Antocianii reprezintă pigmenți naturali prezenți și în afine, varză roșie sau în frunzele de toamnă. Ei nu oferă doar culoare, ci sunt și antioxidanți puternici care protejează celulele nervoase, susțin sănătatea cardiovasculară și contribuie la funcționarea optimă a creierului.

Orezul negru are și un indice glicemic scăzut, iar asta înseamnă că se digeră lent și stabilizează nivelul de zahăr din sânge. El oferă energie pentru toată ziua și este benefic pentru persoanele care au diabet sau cei care vor să își țină glicemia sub control.

Cum poți include orezul negru în dieta zilnică

Orezul negru se poate consuma simplu, în combinație cu legume, în salate sau drept garnitură lângă pește sau carne slabă. Dacă este consumat regulat, el poate avea un impact semnificativ asupra memoriei și stării generale de sănătate.

