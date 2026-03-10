O informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este în vigoare până astăzi la ora 22.00. Ultimele zile arată că primăvara își intră în drepturi, încetul cu încetul, iar temperaturile sunt în creștere, chiar dacă diminețile sunt, în continuare, destul de reci.

Rămâne valabilă și atenționarea – cod galben – pentru intensificări ale vântului, zona vizată fiind județul Caraș-Severin.

În restul României, harta este „verde”.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h și izolat de 70 km/h”, transmite ANM.

„

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

„Vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări – mai ales pe parcursul zilei – în zona Capacilor Meridionali unde, pe crește, vor fi rafale de 60-80 km/h.

Vântul va sufla și în sud-vest și local în Moldova, în general cu viteze de 40-50 km/h.

Vor fi viteze mai mari ale vântului în sudul Banatului – 50-65 km/h și chiar de 70km/h

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 16°, iar cele minime între -9° în Transilvania, în estul Transilvaniei, și 7° în Dealurile de Vest.

Dimineața și noaptea vor fi mai reci, iar în regiunile sudice vor fi condiții de nebulozitate joasă”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

