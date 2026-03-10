Prima pagină » Știri » Se întețește vântul în orele următoare. În ce regiuni va bate cu 70 km/h. Prognoza ANM pentru Gândul

Se întețește vântul în orele următoare. În ce regiuni va bate cu 70 km/h. Prognoza ANM pentru Gândul

Cristian Lisandru
10 mart. 2026, 10:47, Știri
Se întețește vântul în orele următoare. În ce regiuni va bate cu 70 km/h. Prognoza ANM pentru Gândul

O informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este în vigoare până astăzi la ora 22.00. Ultimele zile arată că primăvara își intră în drepturi, încetul cu încetul, iar temperaturile sunt în creștere, chiar dacă diminețile sunt, în continuare, destul de reci.

Rămâne valabilă și atenționarea – cod galben – pentru intensificări ale vântului, zona vizată fiind județul Caraș-Severin.

În restul României, harta este „verde”.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h și izolat de 70 km/h”, transmite ANM.

Sursa – ANM

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

Vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări – mai ales pe parcursul zilei – în zona Capacilor Meridionali unde, pe crește, vor fi rafale de 60-80 km/h.

Temperaturi în România la ora 09:00 | Sursa – ANM

  • Vântul va sufla și în sud-vest și local în Moldova, în general cu viteze de 40-50 km/h.
  • Vor fi viteze mai mari ale vântului în sudul Banatului – 50-65 km/h și chiar de 70km/h
  • Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 16°, iar cele minime între -9° în Transilvania, în estul Transilvaniei, și 7° în Dealurile de Vest.

Dimineața și noaptea vor fi mai reci, iar în regiunile sudice vor fi condiții de nebulozitate joasă”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
11:55
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
ANALIZA de 10 Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
10:00
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
MILITAR Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță”
09:00
Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță”
FLASH NEWS Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții
15:22
Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Parchetul General l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar
14:30
Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Parchetul General l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar
RĂZBOI Rachetele balistice ale Iranului nu sunt singura amenințare în Orientul Mijlociu. Cum a exploatat Teheranul lacunele din apărarea aeriană a statelor din Golf
14:26
Rachetele balistice ale Iranului nu sunt singura amenințare în Orientul Mijlociu. Cum a exploatat Teheranul lacunele din apărarea aeriană a statelor din Golf
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
12:43
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe