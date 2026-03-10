Prima pagină » Actualitate » Maria a vrut să ajungă în SUA, dar s-a oprit în Spania. Și muncește „cu ziua”, la cules de portocale. Cât câștigă într-o zi de muncă

10 mart. 2026, 10:58, Actualitate
Maria a vrut să ajungă în SUA, dar s-a oprit în Spania / Sursa FOTO: TikTok@marialeticiabt27

În vârstă de 28 de ani, Maria, mamă a doua fetițe, are o experiență de viață cu care puțini se pot lăuda. Cei peste 240.000 de urmăritori pe TikTok îi ascultă poveștile, iar ea le spune ce alții nu îndrăznesc: că emigrarea nu este calea spre îmbogățire rapidă, așa cum visează mulți.

Femeia a ajuns în Spania, deși inițial a vrut să meargă în SUA. Azi, muncește pe plantațiile fermierilor iberici, la cules de portocale.

Am făcut calculul și vă arăt cât câștigă într-o zi de lucru.

Frontiera care i-a schimbat viața

„Pleci lăsând familia în urmă și crezând că vii să faci bani. Și asta nu e realitatea”, spune ea în podcasturile pe care le realizează.

Maria este din orașul Santander, Columbia. A plecat de acasă împreună cu soțul și două fetițe, de 3 și 5 ani, cu destinația Statele Unite, într-o călătorie lungă cu mașina până la frontieră. Când a ajuns la graniță, tocmai se închisese frontiera, dar autoritățile americane i-au oferit posibilitatea de a solicita azil. Cum prima audiență disponibilă era în august, adică peste trei, au luat decizia să se întoarcă în Columbia.

Fără bani și cu doi copii mici, s-au împrumutat ca să poată face drum înapoi. Acasă nu mai avea nimic, căci vânduse tot înainte de a pleca – „Când m-am întors, am rămas literalmente pe drumuri”.

Un nou drum, o nouă încercare

După șase luni, familia a încercat din nou să plece, dar de data aceasta spre Spania. Maria a făcut un credit la bancă ca să aibă bani de bilete de avion. Ajunși la Valencia, plini de datorii și fără un acoperiș deasupra capului, au fost primiți pentru câteva zile la un cuplu de conaționali.

Prin ei a găsit Maria primul loc de muncă, pe un câmp. Trage din greu, dar spune că nu îi pare rău fiindcă aduce bani acasă. „Asta, mai mult decât un vis, e ceva ce vreau să construiesc pentru ele”, mărturisește Maria, cu gândul la cele două fetițe.

„Dacă veniți, veniți cu multă putere mentală – pentru că e nevoie de foarte multă!”, le transmite ea celor care vor să emigreze.

Într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok, Maria a arătat fluturașul de salariu și a explicat cât câștigă. Pentru o lună în care a lucrat 23 de zile în agricultură, a primit 1.584 de euro (echivalentul a aproximativ 7.900 de lei). Cu alte cuvinte, a câștigat 70 euro pe zi.

Mai departe, ea a detaliat că salariul de baza a fost de 1.378 de euro, la care s-au adăugat anumite sporuri.

Însă, pe lângă venitul din Spania, Maria a ales să împărtășească și cheltuielile lunare necesare. Acestea se ridică la aproximativ 1.400 de euro, acoperind chiria, mâncarea, utilitățile și cheltuielile școlare, rămânându-i, astfel, o marjă destul de mică pentru economii.

O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere

Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania. Ce mâncare gătesc pentru clienții restaurantului

