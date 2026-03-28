Legea asigurărilor și pensiilor pentru prestatorii de munci casnice fost adoptată. Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii, a anunțat pe FB că Parlamentul a adoptat un proiect de lege privind sistemul tichetelor pentru activități casnice, conform Mediafax.

„Am adoptat în această săptămână în Parlament un proiect de lege privind sistemul tichetelor pentru activități casnice, proiect inițiat în perioada în care am fost ministru al Muncii. În aceeași perioadă am operaționalizat și platforma prin care s-a implementat efectiv legea prestatorului casnic”, a scris deputata PSD.

Actul normativ adoptat simplifică procedurile pentru un mecanism modern care contribuie la reducerea fenomenului muncii nedeclarate și asigură protecție socială.

Poate fi prestator orice persoană de peste 16 ani (șomeri, elevi, studenți, pensionari sau angajați), iar activitatea este ocazională, cu limită de 12 ore/zi (adulți) și 6 ore/zi (16–18 ani). Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului, a mai transmis fostul ministru al Muncii.