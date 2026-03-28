Simona Bucura Oprescu traduce în română ce este acest sistem:
Pentru prestatori cei care muncesc:
- Asigurare de sănătate și pensie: Pentru a deveni asigurat, un prestator trebuie să preschimbe minimum 85 de tichete/lună (1.275 lei)
- Tichetele au valoare de 15 lei, din care 3 lei reprezintă contribuții sociale (pensii și sănătate)
- Venit sigur și legal – tichetele pot fi transformate în bani, simplu și rapid
- Fără birocrație – nu este nevoie de PFA sau firmă
- Protecție și demnitate – muncă recunoscută, fără riscurile muncii la negru
Tichetele de activități casnice beneficiază de un tratament fiscal favorabil – prestatorii datorează doar impozit pe venit (10%) și contribuția la pensie (25%), ambele cote aplicate la jumătate din valoarea tichetului.
- Legalitate și transparență – plătesc servicii casnice fără griji
- Fără obligații de angajator – fără contracte complicate sau taxe suplimentare
- Simplu și rapid – tichetele pot fi folosite atât în format fizic, cât și electronic
Pentru angajatori:
- Pot oferi tichete ca beneficiu extrasalarial
- Stimulent specific: la 600 de tichete acordate/an, primesc 50 de tichete gratuite
- Pentru a putea acorda aceste vouchere, angajatorii vor fi nevoiți să încheie o convenție cu agenția de ocupare a forței de muncă din zona lor
Legea asigurărilor și pensiilor pentru prestatorii de munci casnice fost adoptată. Cu tichetele pot fi plătite numeroase servicii.
„De la curățenie, gătit sau călcat, până la îngrijirea vârstnicilor, grădinărit, mici reparații ori ajutor în gospodărie. Practic, tot ce înseamnă „mâna de ajutor” de care avem nevoie acasă”, a precizat inițiatoarea proiectului.
Platforma tichete.anofm.ro permite gestionarea completă a sistemului de tichete pentru activități casnice. Aceasta oferă gestionarea online a tichetelor (achiziție, utilizare, evidență) și include o secțiune Marketplace pentru conectarea directă între cerere și ofertă.
Acest sistem contribuie direct la: creșterea ocupării,reducerea sărăciei, integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, susține Simona Bucura Oprescu.
Legea prestatorului casnic asigură cadrul legal în baza căruia persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Între prestator și beneficiar se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice, se arată în Lege.