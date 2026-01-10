Prima pagină » Social » Astăzi, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare învingea otomanii la Podul Înalt. Cum a reușit domnitorul să îngenuncheze armata superioară

Astăzi, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare învingea otomanii la Podul Înalt. Cum a reușit domnitorul să îngenuncheze armata superioară

10 ian. 2026, 17:02, Social
Astăzi, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare învingea otomanii la Podul Înalt. Cum a reușit domnitorul să îngenuncheze armata superioară

Pe 10 ianuarie, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare obținea una dintre cele mai importante victorii împotriva otomanilor în Bătălia de la Podul Înalt. Confruntarea rămâne una dintre cele mai importante pentru domnitor și una dintre cele mai mari înfrângeri suferite de armata otomană în fața unei coaliții creștine din secolul al XV-lea.

În anul 1475, lângă orașul Vaslui, armata moldovenească cu doar 40.000 de ostași condusă de Ștefan cel Mare s-a confruntat cu oastea otomană mult mai numeroasă, aflată sub conducerea lui Hadâm Suleiman Pașa. Majoritatea ostașilor din armata noastră era formată din țărani, 5.000 de secui, 1.800 de unguri și 2.000 de polonezi. De cealaltă parte, armata otomană avea 120.000 de trupe din Rumelia şi Anatolia şi 17.000 de soldaţi munteni.

Ce tactică a folosit Ștefan cel Mare pentru a obține victoria

Deși diferența numerică era uriașă domintorul Moldovei a avut avantajul unei armate bine organizate care includea războinici profesioniști, în mare parte călare. Victoria însă a fost posibilă nu doar datorită calităților ostașilor moldoveni, ci și datorită tacticii bine alese de conducător și de cunoaștere terenului de luptă. Terenul mlăștinos și condițiile meteo iernatice au fost cruciale în blocarea și dezorganizarea trupelor adversarului.

Ștefan cel Mare a atras armata otomană într-o cursă și i-a întâmpinat pe otomani cu salve de tun și zgomote de bucium de pe dealuri. Domintorul Moldovei a pus în fața oastei otomane câteva grupuri de soldați la vedere, astfel încât să pară că întreaga armată e acolo. Atunci când otomanii au văzut aceste grupuri au crezut că întreaga oaste moldovenească e în fața lor și s-au aruncat în luptă, dar s-au împotmolit și dezorganizat în mlaștină.

Bătălia de la Podul Înalt a schimbat cursul istoriei

Victoria de la Podul Înalt a fost un moment de cotitură în rezistența europeană împotriva expansiunii otomane în acea perioadă. Cronicile și cercetările istorice spun că pierderile suferite de otomani au fost uriașe, iar victoria moldovenilor a fost considerată ulterior una dintre cele mai mari victorii în acele secole.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Stefan cel Mare a fost declarat erou național printr-un proiect adoptat tacit de Senatul României

Dieta lui Ștefan Cel Mare | Ce mânca renumitul domnitor în urmă cu 550 de ani

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
05:00
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
AUTO O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
15:36, 09 Jan 2026
O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
ACCIDENT Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
15:27, 09 Jan 2026
Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cum ar putea viitoarele misiuni spațiale să contamineze Luna și să distrugă indicii despre originea vieții?

Cele mai noi

Trimite acest link pe