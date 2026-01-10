Pe 10 ianuarie, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare obținea una dintre cele mai importante victorii împotriva otomanilor în Bătălia de la Podul Înalt. Confruntarea rămâne una dintre cele mai importante pentru domnitor și una dintre cele mai mari înfrângeri suferite de armata otomană în fața unei coaliții creștine din secolul al XV-lea.

În anul 1475, lângă orașul Vaslui, armata moldovenească cu doar 40.000 de ostași condusă de Ștefan cel Mare s-a confruntat cu oastea otomană mult mai numeroasă, aflată sub conducerea lui Hadâm Suleiman Pașa. Majoritatea ostașilor din armata noastră era formată din țărani, 5.000 de secui, 1.800 de unguri și 2.000 de polonezi. De cealaltă parte, armata otomană avea 120.000 de trupe din Rumelia şi Anatolia şi 17.000 de soldaţi munteni.

Ce tactică a folosit Ștefan cel Mare pentru a obține victoria

Deși diferența numerică era uriașă domintorul Moldovei a avut avantajul unei armate bine organizate care includea războinici profesioniști, în mare parte călare. Victoria însă a fost posibilă nu doar datorită calităților ostașilor moldoveni, ci și datorită tacticii bine alese de conducător și de cunoaștere terenului de luptă. Terenul mlăștinos și condițiile meteo iernatice au fost cruciale în blocarea și dezorganizarea trupelor adversarului.

Ștefan cel Mare a atras armata otomană într-o cursă și i-a întâmpinat pe otomani cu salve de tun și zgomote de bucium de pe dealuri. Domintorul Moldovei a pus în fața oastei otomane câteva grupuri de soldați la vedere, astfel încât să pară că întreaga armată e acolo. Atunci când otomanii au văzut aceste grupuri au crezut că întreaga oaste moldovenească e în fața lor și s-au aruncat în luptă, dar s-au împotmolit și dezorganizat în mlaștină.

Bătălia de la Podul Înalt a schimbat cursul istoriei

Victoria de la Podul Înalt a fost un moment de cotitură în rezistența europeană împotriva expansiunii otomane în acea perioadă. Cronicile și cercetările istorice spun că pierderile suferite de otomani au fost uriașe, iar victoria moldovenilor a fost considerată ulterior una dintre cele mai mari victorii în acele secole.

