Bărbat găsit decedat în Lacul Buftea. Inspectoratul de Poliție Județeană Ilfov investighează cazul

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Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Buftea, a fost găsit mort, luni, în Lacul Buftea. Trupul bărbatului a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. De asemenea, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Polițiștii de la IPJ Ilfov au primit un apel la 112, la 31 august, în care erau sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit fără semne vitale în Lacul Buftea.

La fața locului s-au deplasat polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov, împreună cu un medic legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana decedată era un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Buftea.

Trupul bărbatului a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În acest sens, cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment, a mai precizat IPJ Ilfov.