Încă un cutremur în România, în zona Vrancea. Este al șaselea în ultimele ore

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marţi dimineață, în judeţul Vrancea, la ora 9:54, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a înregistrat la adâncimea de 30 kilometri, în apropierea oraşelor: 18 km sud de Focşani, 56 km nord de Buzău, 85 km sud de Bârlad, 88 km sud de Galaţi, 91 km sud de Brăila şi 94 km est de Sfântu-Gheorghe.

Șase cutremure au avut loc în România în ultimele ore, în zona seismică Vrancea. Cel mai important a avut 3,4 grade.

De la începutul lunii august, în România au avut loc zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter. Cel mai important cutremur din acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter şi s-a înregistrat în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.