Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin, Xi Jinping și liderii țărilor OCS au semnat 28 de documente în urma summitului din Kârgâzstan. Ce hotărâri au luat în numele securității nucleare și ce presupune Declarația de la Bișkek

Vladimir Putin, Xi Jinping și liderii țărilor OCS au semnat 28 de documente în urma summitului din Kârgâzstan. Ce hotărâri au luat în numele securității nucleare și ce presupune Declarația de la Bișkek

Melania Agiu
Vladimir Putin, Xi Jinping și liderii țărilor OCS au semnat 28 de documente în urma summitului din Kârgâzstan. Ce hotărâri au luat în numele securității nucleare și ce presupune Declarația de la Bișkek
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii țărilor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) au semnat, marți, Declarația de la Bișkek în cadrul summitului care are loc în capitala Kârgâzstanului. Informația a fost comunicată de comitetul de organizare al evenimentului, relatează presa din Rusia. Semnarea a avut loc, marți dimineața, pe 1 septembrie. Textul documentului a fost publicat pe site-ul Kremlinului.

Potrivit sursei citate, Declarația de la Bișkek a fost semnată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea OCS.

„De la înființare, Organizația a parcurs cu succes etapa istorică a formării sale instituționale și conceptuale și s-a impus ca o asociație multilaterală recunoscută pe scară largă și în plină dezvoltare, al cărei rol în procesele internaționale și regionale crește constant”, se menționează în declarație.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Participanții la summit au apreciat realizările OCS în ceea ce privește asigurarea securității regionale, combaterea amenințărilor, precum și dezvoltarea economică și umanitară. Documentul confirmă, de asemenea, angajamentul față de strategia de dezvoltare până în 2035. În același timp, s-a subliniat faptul că Organizația nu este un bloc politico-militar și nu este îndreptată împotriva altor state.

Liderii s-au pronunțat în favoarea perfecționării în continuare a sistemului de guvernanță globală și au susținut ideile privind reformele instituțiilor internaționale. Declarația subliniază, de asemenea, importanța dialogului dintre OCS și ONU, precum și a structurilor acesteia, pentru dezvoltarea durabilă și cooperarea umanitară.

Pe lângă declarație, liderii țărilor OCS au semnat încă 27 de documente, printre care regulamentul privind Centrul universal pentru combaterea provocărilor și amenințărilor la adresa securității statelor membre ale organizației, planul de cooperare între statele membre ale OCS privind asigurarea securității informaționale internaționale pentru perioada 2026-2028, dar și Planul de acțiune privind dezvoltarea porturilor și a centrelor logistice ale statelor membre ale OCS pentru perioada 2026-2030.

În plus, participanții la summit au semnat Declarația Consiliului șefilor de stat ai statelor membre ale OCS privind consolidarea parteneriatului multilateral în numele securității nucleare și a securității fizice a instalațiilor nucleare.

Participanții la întâlnire au adoptat și Regulamentul privind Comitetul Executiv al Centrului Antidrog al OCS. Acest document reglementează activitatea organismului responsabil de combaterea traficului de droguri în regiune.

A fost semnat, totodată, și documentul prin care orașul Lahore (Pakistan) este desemnat capitală turistică și culturală a OCS pentru perioada 2026-2027, precum și o serie de alte documente.

Summitul șefilor de stat ai OSC, la care participă lideri precum președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez, Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi se desfășoară la Bișkek în perioada 30 august – 1 septembrie, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a organizației. La reuniunea de marți dimineață au participat lideri din 17 țări.

OCS a fost fondată la 15 iunie 2001 la Shanghai. De la înființare, organizația a avut ca membri Rusia, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan, iar în 2017 s-au alăturat și Pakistanul și India.

Iranul a devenit al nouălea membru al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) la 4 iulie 2023, deși deținea statutul de observator al OCS încă din 2005. Aderarea tardivă se explică prin imposibilitatea de a adera la organizații internaționale din cauza sancțiunilor ONU până în 2016.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus
13:05
Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus
FLASH NEWS Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea
12:54
Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea
FLASH NEWS Vladimir Putin cere țărilor din OCS să prevină izbucnirea de noi conflicte armate. Principalele declarații ale liderului rus la summitul din Kârgâzstan
12:14
Vladimir Putin cere țărilor din OCS să prevină izbucnirea de noi conflicte armate. Principalele declarații ale liderului rus la summitul din Kârgâzstan
FLASH NEWS Centrele de date AI îi dau bătăi de cap lui Trump. 70% dintre americani nu le vor în apropiere: „Aceste comunități vor să ajungă înapoiate și sărace”
11:28
Centrele de date AI îi dau bătăi de cap lui Trump. 70% dintre americani nu le vor în apropiere: „Aceste comunități vor să ajungă înapoiate și sărace”
FLASH NEWS Atac mortal în inima New York-ului. O femeie a înjunghiat doi oameni pe stradă. Polițiștii au deschis focul asupra agresoarei
10:45
Atac mortal în inima New York-ului. O femeie a înjunghiat doi oameni pe stradă. Polițiștii au deschis focul asupra agresoarei
FLASH NEWS Doliu în politica franceză. Edouard Balladur, fost premier care a marcat politica Franței, a murit la 97 de ani
10:11
Doliu în politica franceză. Edouard Balladur, fost premier care a marcat politica Franței, a murit la 97 de ani
Mediafax
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
15 fapte aproape necunoscute despre Bill Gates, dincolo de imaginea de miliardar filantrop
EXCLUSIV USR scoate de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul
12:53
USR scoate de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul
SHOWBIZ Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
12:42
Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
ALERTĂ Secetă extremă în România. Toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului a ajuns la o treime din normal
12:33
Secetă extremă în România. Toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului a ajuns la o treime din normal
ECONOMIE Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Globalizarea renegociată, între hegemonie, protecționism și reziliență
12:32
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Globalizarea renegociată, între hegemonie, protecționism și reziliență
EXCLUSIV Cristoiu, verdict dur în plină criză politică: Nu vom avea guvern/Sigur vor fi anticipate
12:25
Cristoiu, verdict dur în plină criză politică: Nu vom avea guvern/Sigur vor fi anticipate
NEWS ALERT Motivul pentru care nava sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleza de la Tulcea
12:08
Motivul pentru care nava sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleza de la Tulcea

Cele mai noi

Trimite acest link pe