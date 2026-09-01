Liderii țărilor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) au semnat, marți, Declarația de la Bișkek în cadrul summitului care are loc în capitala Kârgâzstanului. Informația a fost comunicată de comitetul de organizare al evenimentului, relatează presa din Rusia. Semnarea a avut loc, marți dimineața, pe 1 septembrie. Textul documentului a fost publicat pe site-ul Kremlinului.

Potrivit sursei citate, Declarația de la Bișkek a fost semnată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea OCS.

„De la înființare, Organizația a parcurs cu succes etapa istorică a formării sale instituționale și conceptuale și s-a impus ca o asociație multilaterală recunoscută pe scară largă și în plină dezvoltare, al cărei rol în procesele internaționale și regionale crește constant”, se menționează în declarație.

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Participanții la summit au apreciat realizările OCS în ceea ce privește asigurarea securității regionale, combaterea amenințărilor, precum și dezvoltarea economică și umanitară. Documentul confirmă, de asemenea, angajamentul față de strategia de dezvoltare până în 2035. În același timp, s-a subliniat faptul că Organizația nu este un bloc politico-militar și nu este îndreptată împotriva altor state.

Liderii s-au pronunțat în favoarea perfecționării în continuare a sistemului de guvernanță globală și au susținut ideile privind reformele instituțiilor internaționale. Declarația subliniază, de asemenea, importanța dialogului dintre OCS și ONU, precum și a structurilor acesteia, pentru dezvoltarea durabilă și cooperarea umanitară.

Pe lângă declarație, liderii țărilor OCS au semnat încă 27 de documente, printre care regulamentul privind Centrul universal pentru combaterea provocărilor și amenințărilor la adresa securității statelor membre ale organizației, planul de cooperare între statele membre ale OCS privind asigurarea securității informaționale internaționale pentru perioada 2026-2028, dar și Planul de acțiune privind dezvoltarea porturilor și a centrelor logistice ale statelor membre ale OCS pentru perioada 2026-2030.

În plus, participanții la summit au semnat Declarația Consiliului șefilor de stat ai statelor membre ale OCS privind consolidarea parteneriatului multilateral în numele securității nucleare și a securității fizice a instalațiilor nucleare.

Participanții la întâlnire au adoptat și Regulamentul privind Comitetul Executiv al Centrului Antidrog al OCS. Acest document reglementează activitatea organismului responsabil de combaterea traficului de droguri în regiune.

A fost semnat, totodată, și documentul prin care orașul Lahore (Pakistan) este desemnat capitală turistică și culturală a OCS pentru perioada 2026-2027, precum și o serie de alte documente.

Summitul șefilor de stat ai OSC, la care participă lideri precum președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez, Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi se desfășoară la Bișkek în perioada 30 august – 1 septembrie, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a organizației. La reuniunea de marți dimineață au participat lideri din 17 țări.

OCS a fost fondată la 15 iunie 2001 la Shanghai. De la înființare, organizația a avut ca membri Rusia, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan, iar în 2017 s-au alăturat și Pakistanul și India.

Iranul a devenit al nouălea membru al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) la 4 iulie 2023, deși deținea statutul de observator al OCS încă din 2005. Aderarea tardivă se explică prin imposibilitatea de a adera la organizații internaționale din cauza sancțiunilor ONU până în 2016.