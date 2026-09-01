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Centrele de date AI îi dau bătăi de cap lui Trump. 70% dintre americani nu le vor în apropiere: „Aceste comunități vor să ajungă înapoiate și sărace”

Centrele de date AI îi dau bătăi de cap lui Trump. 70% dintre americani nu le vor în apropiere: „Aceste comunități vor să ajungă înapoiate și sărace”
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Donald Trump atacă dur comunitățile care refuză centrele de date pentru inteligență artificială, în timp ce 70% dintre americani nu vor asemenea instalații în apropierea locuințelor. Subiectul devine o vulnerabilitate electorală pentru republicani.

Trump intră în disputa tot mai aprinsă privind expansiunea centrelor de date pentru inteligență artificială în Statele Unite. Președintele american critică dur comunitățile care încearcă să blocheze asemenea investiții și avertizează că localitățile care le refuză riscă să rămână „înapoiate și sărace”, scrie Axios.

Donald Trump: „Era construirii națiunilor conduse de SUA s-a încheiat” / Foto – Mediafax

Intervenția vine într-un moment sensibil pentru republicani, după ce opoziția față de centrele de date a început să depășească sfera unei dispute locale și să devină o problemă electorală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, relatează CNBC.

Trump susține că beneficiile economice aduse de investițiile masive în infrastructura necesară inteligenței artificiale ar trebui să cântărească mai greu decât nemulțumirile provocate de aceste proiecte.

„Singurul motiv pentru care comunitățile din întreaga SUA nu ar trebui să dorească centre de date este dacă vor să ajungă înapoiate și sărace. Dacă vor să aibă succes și să fie bogate, cu impozite mult mai mici și locuri de muncă peste tot, lăsați datele să domnească. Vestea bună este că există o mulțime de alte locuri care le doresc.”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american afirmă că localitățile care acceptă construirea centrelor de date pot beneficia de investiții, locuri de muncă și venituri care ar permite inclusiv reducerea taxelor.

Trump avertizează însă că investitorii au suficiente alternative și că proiectele pot fi mutate în alte regiuni dacă autoritățile și comunitățile locale se opun.

„Dacă omorâm găina cu ouă de aur, nu veți avea pe cine să dați vina decât pe voi înșivă. China nu ar putea fi mai încântată de această mișcare împotriva centrelor de date. De fapt, nici nu le vine să creadă că se întâmplă așa ceva!”, a declarat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Liderul de la Casa Albă a introdus în dispută și competiția tehnologică dintre Statele Unite și China, afirmând că Beijingul ar fi încântat de opoziția americanilor față de construirea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Miza este uriașă pentru industria tehnologică.

Centrele de date găzduiesc infrastructura informatică necesară antrenării și funcționării modelelor avansate de inteligență artificială. Extinderea rapidă a AI a provocat, implicit, o creștere puternică a cererii pentru capacitate de calcul și infrastructură energetică.

70% dintre americani nu vor centre de date AI în apropierea locuințelor

Poziția lui Trump contrastează cu o opoziție publică din ce în ce mai puternică față de amplasarea acestor instalații în apropierea comunităților.

Un sondaj Gallup realizat în luna martie arată că 70% dintre americani se opun construirii unui centru de date pentru inteligență artificială în zona în care locuiesc. Dintre aceștia, 48% se declară ferm împotriva unor asemenea proiecte.

Un raport publicat de Wolfe Research pe 28 august descrie schimbarea atitudinii populației drept „uluitoare”.

Potrivit firmei de cercetare sociologică, sprijinul net pentru construirea centrelor de date la nivel local a înregistrat, în ultimele 12 luni, scăderi de până la 60%, tendința fiind observată indiferent de afilierea politică a respondenților.

Sursa foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ

Sursa foto: Unsplash – imagine cu rol ilustrativ

Nemulțumirile sunt alimentate în principal de impactul pe care aceste instalații îl pot avea asupra infrastructurii locale.

Locuitorii reclamă consumul foarte ridicat de electricitate și apă, efectele asupra rețelelor energetice și temerile privind eventuale creșteri ale prețurilor la energie.

Tensiunea pune autoritățile în fața unei dileme: centrele de date pot aduce investiții considerabile și venituri fiscale, însă amploarea infrastructurii necesare poate genera costuri și presiuni suplimentare asupra comunităților care le găzduiesc.

Dezbaterea devine cu atât mai importantă cu cât Statele Unite încearcă să-și mențină avantajul în cursa globală pentru inteligența artificială.

Centrele de date AI devin o vulnerabilitate electorală pentru republicani

Problema începe să producă efecte inclusiv asupra strategiei electorale a Partidului Republican. National Republican Senatorial Committee  a avertizat într-un document intern că opoziția față de centrele de date ar putea deveni o problemă politică la nivel național dacă percepția alegătorilor nu se schimbă rapid.

Unul dintre primele teste importante este Ohio, stat în care dezvoltarea infrastructurii destinate inteligenței artificiale a cunoscut o expansiune puternică. Acolo, senatorul republican Jon Husted se confruntă cu democratul Sherrod Brown în alegerile speciale pentru locul din Senat devenit vacant după ce JD Vance a ajuns vicepreședinte al Statelor Unite.

Sursa foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ

Sursa foto: Unsplash – imagine cu rol ilustrativ

Sondajele interne citate în contextul campaniei indică o cursă foarte strânsă. Brown a transformat opoziția față de centrele de date într-o temă importantă a campaniei sale, încercând să capitalizeze nemulțumirile alegătorilor privind costurile și impactul acestor investiții asupra comunităților.

NRSC consideră că problema a devenit principala vulnerabilitate electorală a lui Husted. Miza depășește însă granițele statului Ohio.

Strategii republicani se tem că o eventuală înfrângere electorală pusă pe seama centrelor de date ar putea determina politicienii din alte state să devină mult mai reticenți în susținerea proiectelor de infrastructură AI.

Confruntarea apare înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care ar putea cutremura serios pentru echilibrul politic de la Washington.

Scrutinul din noiembrie va decide controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, într-un moment în care republicanii dețin o majoritate restrânsă în Cameră și un avantaj de 53 la 47 de mandate în Senat.

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