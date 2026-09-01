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Nicușor Dan spune, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, că spațiul public este acaparat de farisei, defetiști și demagogi, iar dialogul a fost înlocuit cu urlete

Olga Borșcevschi
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Preşedintele Nicuşor Dan a spus marţi, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026), că spaţiul public este dominat de defetişti, care susţin că nu vom putea face niciodată nimic pentru ţară, dar şi de demagogi care „se bat cu pumnul în piept şi se caţără ei pe nişte elemente esenţiale ale trecutului”. Șeful statului a precizat că societatea românească ar trebui să își promoveze valorile prin mărturisiri sincere și ferme, însă locul acestora este adesea „luat de farisei”. „În loc să auzim un dialog de substanţă care să ne facă pe toţi să progresăm, auzim urlete dintr-o parte şi din alta”, a mai spus el.

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Președintele Nicușor Dan, discurs în fața a 2.400 de tineri ortodocși

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Nicușor Dan a vorbit despre nevoia unui „naționalism sănătos”, despre raportarea la istoria României și despre divizarea tot mai accentuată a societății, în care, în locul unui dialog de substanță, se aud „urlete dintr-o parte și din alta”.

„În primul rând aş vrea să vă invit să mărturisiţi public şi nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeţi. Pentru că se pare că această mărturisire lipseşte din societatea noastră şi pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple şi decente în spaţiul public este luat de farisei. Şi mă îngrijorează aderenţa pe care unii dintre aceştia o au în părţi ale societăţii româneşti. Pentru că ţara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru nişte valori şi care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Şi trebuie să fim mândri de oamenii ăştia. Şi privind înapoi la ce au reuşit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din ţara asta ceea ce au visat ei şi ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noştri”, a spus Nicuşor Dan, în faţa tinerilor adunaţi în Catedrala Neamului.

Șeful statului consideră că spaţiul public este dominat de defetişti şi de demagogi.

„Şi tocmai pentru că în spaţiul public nu există suficientă această mărturisire şi a aprecierii noastre faţă de trecutul acestei ţări şi a unui naţionalism sănătos, vedem că spaţiul public este dominat, pe de o parte, de defetişisti care spun că n-o să putem să facem niciodată nimic în ţara asta şi în partea ailaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept şi se caţără ei pe nişte elemente esenţiale ale trecutului şi exact vocea celor care cu decenţă cred şi muncesc pentru România, din păcate, nu se aude şi trebuie să se audă”, a mai afirmat președintele.

Nicuşor Dan a vorbit despre divizare

Președintele s-a referit şi la divizarea existentă în societate.

„Ultimul lucru, despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiţi. Tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalţi. Şi asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm şi să nu mai auzim ce crede celălalt şi în felul ăsta să nu reuşim să colaborăm ca să avansăm împreună. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenţi în spaţiul public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt. Şi în loc să auzim un dialog de substanţă care să ne facă pe toţi să progresăm, auzim urlete dintr-o parte şi din alta”, le-a mai spus Nicușor Dan tinerilor ortodocși.

Reuniunea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc de luni până joi, la Bucureşti, sub genericul „Tinerii, Familia şi Viaţa în Hristos”,

Ediţia din 2026 se desfăşoară în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar – mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame.

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