Momentul impactului dintre ambarcațiunea sub pavilion Panama și navele ancorate la pontonul din Tulcea. Oamenii au fost cuprinși de panică

La scurt timp după incidentul naval de pe faleza din Tulcea, au apărut mai multe filmări pe social-media, care surprind atât momentul impactului, cât și panica oamenilor aflați la fața locului. În imagini se poate vedea cum ambarcațiunea aflată sub pavilion Panama pare că pierde controlul și lovește navele ancorate la pontonul Navrom, sub privirile îngrozite ale celor care asistă la incident.

Panică generală pe faleza din Tulcea, după ce un cargo sub pavilion Panama s-a izbit în navele ancorate și era cât pe ce să lovească și navele de pasageri.

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Imaginile surprinse de martorii la incident arată cum uriașa ambarcațiune se apropie de faleză și înaintează periculos de mult de pontonul Navrom.

Oamenii s-au adunat și au început să filmeze. Unul dintre martorii care au surprins incidentul este aproape șocat de ceea ce se întâmplă: „Mamă! fii atent, că intră în ponton!”, se poate auzi pe filmare.

Mai multe nave sunt acroșate însă, din fericire, ambarcațiunea se oprește cu doar câteva momente înainte să lovească și navele cu pasageri.