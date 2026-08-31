Prima pagină » Video » Momentul impactului dintre ambarcațiunea sub pavilion Panama și navele ancorate la pontonul din Tulcea. Oamenii au fost cuprinși de panică

Momentul impactului dintre ambarcațiunea sub pavilion Panama și navele ancorate la pontonul din Tulcea. Oamenii au fost cuprinși de panică

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La scurt timp după incidentul naval de pe faleza din Tulcea, au apărut mai multe filmări pe social-media, care surprind atât momentul impactului, cât și panica oamenilor aflați la fața locului. În imagini se poate vedea cum ambarcațiunea aflată sub pavilion Panama pare că pierde controlul și lovește navele ancorate la pontonul Navrom, sub privirile îngrozite ale celor care asistă la incident.

Panică generală pe faleza din Tulcea, după ce un cargo sub pavilion Panama s-a izbit în navele ancorate și era cât pe ce să  lovească și navele de pasageri.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Imaginile surprinse de martorii la incident arată cum uriașa ambarcațiune se apropie de faleză și înaintează periculos de mult de pontonul Navrom.

Oamenii s-au adunat și au început să filmeze. Unul dintre martorii care au surprins incidentul este aproape șocat de ceea ce se întâmplă: „Mamă! fii atent, că intră în ponton!”, se poate auzi pe filmare.

Mai multe nave sunt acroșate însă, din fericire, ambarcațiunea se oprește cu doar câteva momente înainte să lovească și navele cu pasageri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
17:57
Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
CONTROVERSĂ Avertismentul lui Cătălin Predoiu, după discuțiile cu delegația americană. Lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează relația economică cu SUA
16:16
Avertismentul lui Cătălin Predoiu, după discuțiile cu delegația americană. Lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează relația economică cu SUA
OPINIE Sorin Grindeanu spune despre cazul Pahonţu că nu se va încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură
15:35
Sorin Grindeanu spune despre cazul Pahonţu că nu se va încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură
ULTIMA ORĂ Dacă PSD va fi la guvernare, social democraţii vor o nouă lege a salarizării. Sorin Grindeanu mai vrea şi un audit al statului
15:04
Dacă PSD va fi la guvernare, social democraţii vor o nouă lege a salarizării. Sorin Grindeanu mai vrea şi un audit al statului
ANUNȚ România este tot mai aproape de aderarea la OCDE. Ministrul Ţoiu spune că avem 24 de avize din 25 totale
13:38
România este tot mai aproape de aderarea la OCDE. Ministrul Ţoiu spune că avem 24 de avize din 25 totale
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”
22:21, 27 Aug 2026
Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania
Mediafax
Soluția la CRIZA Volkswagen! Angajații vor lucra în plus
Click
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Strâmtoarea Ormuz, locul de care depinde o parte din energia lumii. Unde se află și de ce a devenit atât de importantă
REACȚIE Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR
19:53
Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR
COMUNICAT Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
19:45
Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
VIDEO Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
19:32
Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
NEWS ALERT Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
19:22
Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
RĂZBOI Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
19:15
Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
MILITAR Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică
19:09
Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică

Cele mai noi

Trimite acest link pe