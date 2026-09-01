Motivul pentru care nava sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleza de la Tulcea

O navă de tip cargo sub pavilion panamez s-a lovit, luni, de pontoanele din Portul Tulcea și de mai multe ambarcațiuni acostate în zonă.

Incidentul s-a produs la pontonul Navrom, conform ziaruldetulcea.ro. Nu au fost înregistrate victime.

Motivul pentru care nava a fost la un pas să se lovească de faleză

Autoritatea Navală Român a comunicat motivul pentru care nava a fost la un pas să se lovească de faleză. Potrivit ANR, vasul ”S Line”, cu o lungime de 146,8 metri, în timp ce naviga amonte şi tranzita cotul Tulcea, secţiune a Dunării maritime, a suferit în jurul orei 17:10 o ”defecţiune la sistemul de guvernare”.

”Din această cauză, nava a deviat de la traseul de navigaţie şi a intrat în coliziune cu instalaţii portuare şi ambarcaţiuni staţionate. Nu s-au înregistrat persoane rănite sau pierderi de vieţi omeneşti”, a precizat purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Puşcaşu.

În urma accidentului, au fost avariate două pontoane de acostare, două bărci de dimensiuni mici s-au scufundat, alte trei au suferit avarii la corp şi suprastructură, iar alte două bărci au avut suprastructura afectată. Potrivit sursei ANR, şenalul navigabil nu a fost blocat.