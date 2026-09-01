Instabilitatea atmosferică se menține, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Până în această seară, la ora 23:00, vor fi averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului la nivelul întregii țări.
Astăzi este în vigoare o informare meteorologică emisă de ANM.
Parcursul zilei de marți va fi instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.
În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp.
În Capitală, potrivit ANM, vremea se menține frumoasă, chiar călduroasă.
„Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade”, anunță meteorologii ANM.