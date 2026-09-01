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Vremea se schimbă: ANM anunță ploi torențiale și vânt. Prognoză specială pentru București

Vremea se schimbă: ANM anunță ploi torențiale și vânt. Prognoză specială pentru București
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Instabilitatea atmosferică se menține, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Până în această seară, la ora 23:00, vor fi averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului la nivelul întregii țări.

Astăzi este în vigoare o informare meteorologică emisă de ANM.

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Parcursul zilei de marți va fi instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

  • Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ și descărcări electrice.
  • Vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40-50 km/h).
  • Izolat, potrivit ANM, va cădea grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp.

Sursa – ANM

ANM, prognoză specială pentru București

În Capitală, potrivit ANM, vremea se menține frumoasă, chiar călduroasă.

  • Intervalul 01.09.2026 Ora 09:00 – 01.09.2026 Ora 23:00

„Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade”, anunță meteorologii ANM.

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