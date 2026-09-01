Instabilitatea atmosferică se menține, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Până în această seară, la ora 23:00, vor fi averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului la nivelul întregii țări.

Astăzi este în vigoare o informare meteorologică emisă de ANM.

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Parcursul zilei de marți va fi instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ și descărcări electrice.

Vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40-50 km/h).

Izolat, potrivit ANM, va cădea grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp.

ANM, prognoză specială pentru București

În Capitală, potrivit ANM, vremea se menține frumoasă, chiar călduroasă.

Intervalul 01.09.2026 Ora 09:00 – 01.09.2026 Ora 23:00

„Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade”, anunță meteorologii ANM.