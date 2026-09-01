Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a îndemnat, marți, statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai să depună toate eforturile posibile pentru a preveni noi conflicte armate pe teritoriile lor.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina din practica internațională orice formă de provocare a conflictelor armate”, a declarat liderul rus. Potrivit lui Putin, statele membre ale OCS trebuie să utilizeze resursele de care dispun pentru a consolida stabilitatea internațională și a preveni apariția unor noi confruntări de amploare.

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În cadrul discursului său ținut la reuniunea Consiliului șefilor de stat ai OCS din Kârgâzstan, Putin a reamintit că data de 1 septembrie marchează începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Aș dori să reamintesc că astăzi este 1 septembrie. Este ziua în care a început cel de-al Doilea Război Mondial. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina din practica internațională orice formă de provocare a conflictelor armate. Sunt convins că tocmai în această direcție ne îndreaptă eforturile noastre.”, a transmis președintele rus.

El a menționat, de asemenea, că Banca de Dezvoltare a OCS trebuie să fie cât mai independentă posibil de sistemele financiare ale țărilor care folosesc finanțele ca armă.

„Banca de Dezvoltare a OCS, în opinia mea, trebuie să fie cât mai independentă posibil de sistemele financiare ale acelor state care folosesc instrumentele economice ca armă pentru a obține avantaje unilaterale în relațiile internaționale”, a spus Putin.

În viitor, banca ar putea contribui în mare măsură la realizarea unor proiecte economice comune, reciproc avantajoase, alături de Consiliul de Afaceri și de asociația interbancară.

Liderul de la Kremlin a subliniat, de asemenea, importanța eforturilor comune ale țărilor membre ale organizației, în contextul tensiunilor care persistă în diverse regiuni ale lumii.

Dezvoltarea și rolul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS)

Potrivit TASS, volumul schimburilor comerciale dintre Rusia și țările membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai a depășit 400 de miliarde de dolari în anul 2025.

Ponderea monedelor naționale în tranzacțiile dintre Rusia și statele membre ale OCS depășește 98%:

„În tranzacțiile dintre statele noastre se utilizează din ce în ce mai mult monedele naționale; în operațiunile Rusiei cu membrii organizației, ponderea acestora depășește 98%”.

În cei 25 de ani de la înființare, Organizația de Cooperare de la Shanghai a devenit unul dintre centrele independente și influente ale lumii multipolare în formare: „Reamintesc că, înființată în 2001 la inițiativa a șase state – Rusia, China, Kazahstan, Tadjikistan, Kârgâzstan și Uzbekistan –, aceasta s-a consolidat și s-a dezvoltat, devenind unul dintre centrele autonome și influente ale lumii multipolare în formare”, a mai reamintit Putin.

Potrivit acestuia, țările membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) colaborează activ în cele mai diverse domenii, iar această cooperare contribuie la dezvoltarea fiecărui stat membru al organizației:

„Membrii Organizației de la Shanghai colaborează activ în domeniul politic, economic și umanitar. Iar această colaborare contribuie la asigurarea unei dezvoltări sistematice și durabile a fiecăruia dintre statele noastre și favorizează crearea, pe continentul nostru eurasiatic comun, a unei atmosfere de pace și stabilitate, de încredere și cooperare”.

Conform președintelui rus, consolidarea relațiilor comerciale dintre țările membre ale OCS le aduce beneficii evidente: „Printre sarcinile practice actuale cu care se confruntă Organizația de la Shanghai, aș dori să subliniez în mod special consolidarea în continuare a relațiilor comerciale dintre statele membre. Acest lucru ne aduce tuturor beneficii evidente și contribuie în mod concret la dinamica progresivă a creșterii socio-economice și la îmbunătățirea bunăstării populației”.

Liderul de la Kremlin consideră că membrii OCS trebuie să acționeze în mod coordonat în domeniul energetic și să mențină o politică echilibrată: „Consider că este în interesul comun să continuăm o politică coordonată și echilibrată în domeniul energetic, așa cum prevede strategia de cooperare energetică a Organizației de Cooperare de la Shanghai până în 2030”.

Jocurile Mondiale ale Nomazilor

Vladimir Putin a mai transmis la summitul din Kârgâzstan că Rusia este pregătită să găzduiască la Kazan cea de-a VII-a ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor în 2028.

„Țara noastră este pregătită să organizeze următoarea ediție a acestor jocuri în 2028, la Kazan, în Rusia. Vom fi bucuroși să primim echipele din țările interesate”.

OCS a fost înființată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală ca forum de securitate. În ultimii 25 de ani, organizația s-a extins ca dimensiune și influență, deși obiectivele și programele sale rămân vagi, iar gradul de recunoaștere a mărcii sale este scăzut.

În prezent, aceasta include 10 țări: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Multe alte țări au statutul de „parteneri de dialog”.