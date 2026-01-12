Părinții pot face economii importante dacă aleg cartea noul document pentru copiii sub 14 ani, în locul pașaportului. Documentul costă semnificativ mai puțin și permite călătoriile în statele membre ale Uniunii Europene, devenind o alternativă practică și accesibilă pentru familiile care circulă frecvent, scrie Ziarul de Iași.

Încă din vara anului 2025, minorilor cu vârste între 0 și 14 ani li se poate elibera cartea de identitate electronică, taxa fiind de 67 de lei. Prin comparație, pașaportul simplu electronic are o contravaloare unică de 265 de lei. Diferența de cost este considerabilă, mai ales pentru familiile cu mai mulți copii.

Spre exemplu, pentru trei copii, buletinele electronice costă în total 201 lei, în timp ce pașapoartele ajung la 795 de lei, ceea ce înseamnă o economie de aproape 600 de lei. În plus, CEI poate fi utilizată ca document de călătorie în țările din Uniunea Europeană, eliminând necesitatea pașaportului pentru deplasările în spațiul comunitar.

