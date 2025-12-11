Prima pagină » Actualitate » O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie

11 dec. 2025, 21:10, Actualitate
Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

O româncă stabilită în Spania a dorit să le arate celor rămași acasă care sunt costurile vieții în această țară, considerată de mulți o destinație ideală pentru un trai mai bun.

Astfel, ea arătat – într-un videoclip publicat pe TikTok – cât a plătit în noiembrie pentru principalele elemente di viața sa, de la chirie și utilități, până la alimente și transport.

Potrivit Click, ea locuiește în Malaga, oraș aflat în sudul Spaniei, împreună cu alți doi adulți:

„De câți bani ai nevoie lunar ca să trăiești decent în Spania? Asta e o întrebare pe care o primesc foarte des. Și ca să vă faceți o idee, o să vă spun cât am cheltuit noi în luna noiembrie. Suntem trei adulți și locuim lângă Malaga”, a precizat aceasta.

Femeia stă cu chirie într-un apartament cu patru dormitoare și trei băi, pentru care plătește lunar aproape 1.000 de euro:

„Cheltuielile fixe sunt cam aceleași în fiecare lună. Chiria este de 950 de euro pentru un apartament cu 4 dormitoare și 3 băi”, a adăugat aceasta.

Dar, la costul chiriei, se adaugă cel al utilităților, iar cel mai mult plătește pentru energie electrică: „Facturile: Curentul a venit 166 de euro. Apa 32 de euro, internet 40 de euro”.

Ce trebuie să știe clienții care au mai multe contracte de achiziție energie electrică pe numele lor!

Sursa FOTO: observatorulph.ro

Un calcul care a atras atenția în bilanțul său a fost cel al alimentelor, ea cheltuind 934 de euro, dar a precizat că suma finală a fost atât de mare, pentru că nu și-a planificat strict mesele: „Am mâncat haotic”, a precizat ea.

În privința transportului, femeia a plătit 240 de euro: „Transport, benzină și parcări, 240 de euro. Asigurarea n-am inclus-o pentru că o plătim odată la 6 luni”.

Pe lângă cheltuielile de bază, românca a spus și cât a dat pe ieșirile în oraș, abonamentele la sală, haine și diverse lucruri pentru casă și animale: „Ieșiri în oraș și mâncare comandată: 420 de euro. Abonamente la sală, două: 80 de euro. Cheltuieli diverse: proteine, haine, lucruri pentru animăluțe și pentru casă – 620 de euro”.

După ce a tras linie, a constatat că suma totală cheltuită în noiembrie se ridică la 3.520 de euro.

„Nu știu dacă e mult sau puțin, pentru noi e o viață decentă, fără lipsuri”, a mărturisit femeia, potrivit Click.

