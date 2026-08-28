Prima pagină » Justiție » Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri

Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri

Andrei Dumitrescu
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
Galerie Foto 13
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Temutul lider interlop Anaser Duduianu și-ar fi stabilit o strategie prin care speră să-și reducă pedeapsa de 13 ani și jumătate pe care a primit-o de la magistrații Judecătoriei Sectorului 1. Bărbatul este momentan închis în SUA, unde execută o condamnare de 5 ani.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anaser Duduianu, spaima lăutarilor

Cunoscut drept unul dintre cei mai violenți membri ai numerosului clan Duduianu, Anaser a fugit din țară înainte ca magistrații să-l condamne într-un dosar în care a fost acuzat, alături de mai multe persoane, că i-a șantajat și tâlhărit pe interpreții de muzică de petrecere Florin Stoian, cunoscut drept Florin Salam, Marin Marian, alias Marinică Nămol și Marian Oprea, zis Marius Babanu, de la care ar obținut sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Traseul lui Anaser

Ajuns mai întâi în Mexic, Anaser Duduianu a postat pe rețelele de socializare mai multe clipuri în care le transmitea autorităților că este nedreptățit de justiție deoarece consideră că nu a comis faptele pentru care este acuzat.

Din Mexic, liderul interlop din România a trecut ilegal în SUA, unde s-a apucat de înșelăciuni cu aur fals și să fure bani de pe carduri, inclusiv de pe cardurile sociale folosite de americanii cu situație financiară precară.

Speră la o pedeapsă mai mică

Pentru aceste fapte, românul a fost condamnat la cinci ani de închisoare. După liberare, deținutul va fi extrădat în România, unde îl așteaptă aproape 13 ani și jumătate de detenție.

Mai exact, Florin Duduianu a primit din partea instanței Judecătoriei Sectorului 1 o sentință de 11 ani şi 4 luni închisoare, dar la care s-au adăugat alte 717 zile, rămase neexecutate dintr-o pedeapsă mai veche.

Anaser Duduianu are condamnări grele

Surse Gândul au afirmat că liderul interlop bucureștean ar fi sigur că, în curând, va fi scos din închisoare și trimis acasă.

În acest sens, deținutul ar fi luat în calcul să solicite în instanță să i se scadă din pedeapsă perioada executată în SUA și să facă, în final, mai puțină pușcărie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT SURSE Magistratul George Bucurică, arestat preventiv de ICCJ, capturat de polițiștii plecați în căutare sa. Va sta după gratii 30 de zile
21:58
SURSE Magistratul George Bucurică, arestat preventiv de ICCJ, capturat de polițiștii plecați în căutare sa. Va sta după gratii 30 de zile
NEWS ALERT Magistratul „pistolar” George Bucurică este dat în urmărire națională de polițiști după decizia de arestare. El a părăsit sediul ICCJ după dezbateri
15:44
Magistratul „pistolar” George Bucurică este dat în urmărire națională de polițiști după decizia de arestare. El a părăsit sediul ICCJ după dezbateri
SHOWBIZ Rapperul Wiz Khalifa contestă condamnarea din România. Instanța a stabilit deja primul termen
14:53
Rapperul Wiz Khalifa contestă condamnarea din România. Instanța a stabilit deja primul termen
NEWS ALERT George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
13:29
George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
VIDEO EXCLUSIV Procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene și a fugit pe stradă cu un pistol cu glonte letal pe țeavă explică pentru Gândul ce ar face dacă ar avea de cercetat un caz similar
12:13
Procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene și a fugit pe stradă cu un pistol cu glonte letal pe țeavă explică pentru Gândul ce ar face dacă ar avea de cercetat un caz similar
ULTIMA ORĂ Instanța supremă întoarce la 180 de grade decizia care bloca ROMATSA. Respinge definitiv acțiunile controlorilor care acuzau discriminarea
10:09
Instanța supremă întoarce la 180 de grade decizia care bloca ROMATSA. Respinge definitiv acțiunile controlorilor care acuzau discriminarea
Mediafax
România a indicat Ucrainei ce nave să nu atace în Marea Neagră
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat o proprietate în urmă cu 12 ani
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
O importantă descoperire arheologică ar fi fost făcută pe un șantier din București
SCANDALOS Radu Miruță se laudă cu autostrada construită de alții. Fără niciun merit, și-a luat lavaliera și camera și s-a dus să se filmeze pe tronsonul inaugurat
23:22
Radu Miruță se laudă cu autostrada construită de alții. Fără niciun merit, și-a luat lavaliera și camera și s-a dus să se filmeze pe tronsonul inaugurat
REACȚIE Petrișor Peiu, avertisment pentru AUR: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Ce spune senatorul AUR despre strategia PSD
23:11
Petrișor Peiu, avertisment pentru AUR: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Ce spune senatorul AUR despre strategia PSD
FLASH NEWS UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
22:56
UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
NEWS ALERT Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
22:50
Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
VIDEO Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
22:43
Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
FLASH NEWS Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
22:43
Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță

Cele mai noi

Trimite acest link pe