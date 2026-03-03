Prima pagină » Știri externe » Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Ruxandra Radulescu
03 mart. 2026, 11:12, Știri externe
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Aeroportul Otopeni, sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat marți că 28 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului din regiune, transmite Mediafax.

Potrivit listei publicate de CNAB, au fost anulate curse către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama.

Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Sunt afectate curse ale companiilor Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.

În total, 28 de curse, 15 plecări și 13 sosiri, au fost anulate:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG760 – 03.03.2026 07:00:00 – D – AL MAKTOUM

AWG700 – 03.03.2026 07:40:00 – D – BEN GURION

AWG701 – 03.03.2026 14:55:00 – A – BEN GURION

AWG761 – 03.03.2026 18:15:00 – A – AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573 – 03.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION

ELY574 – 03.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION

ELY571 – 03.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION

ELY572 – 03.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

FOE7809 – 03.03.2026 18:40:00 – D – BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

FDB1709 – 03.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL

FDB1710 – 03.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL

FDB1797 – 03.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL

FDB1798 – 03.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL

COMPANIA HISKY EUROPE

HYS7289 – 03.03.2026 08:30:00 – D – MUHARRAQ BAHRAIN INTL

HYS235 – 03.03.2026 21:00:00 – D – BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

QTR219 – 03.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

QTR220 – 03.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

QTR221 – 03.03.2026 13:20:00 – A – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

RYR5101 – 03.03.2026 05:45:00 – D – QUEEN ALIA INTL

RYR5100 – 03.03.2026 11:55:00 – A – QUEEN ALIA INTL

COMPANIA TAROM

ROT156 – 03.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION

ROT155 – 03.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – 03.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL

WMT3257 – 03.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION

WMT3269 – 03.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION

WMT3258 – 03.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION

WMT3267 – 03.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL

WMT3270 – 03.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
FLASH NEWS Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
10:52
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
ECONOMIE Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
10:47
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
INCIDENT Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
10:39
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
ANALIZA de 10 Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
10:00
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe