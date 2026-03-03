Diminețile începutului de primăvară sunt, în continuare, cețoase, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis și alte avertizări de vreme rea. Temperaturile, potrivit acestora, se situează – în multe zone ale țării – peste cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile sunt sporadice.
Meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, ultimele informații despre eveoluția vremii.
„Astăzi contăm pe o vreme predominant frumoasă, la nivelul întregii țări. Asta înseamnă un cer destul de degajat.
- Totuși, în partea de nord-est, iar până spre seară și în regiunile estice, ne așteptăm la unele înnorări și, cu totul izolat, posibil ploi slabe, trecătoare.
- De asemenea, în orele următoare, în extremitatea de sud a țării vor mai fi nori joși sau ceață, după care și aici, încet-încet. se va vedea soarele.
- La nivelul întregii țări, contăm pe maxime mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, de la 6°- 7° grade în nordul Moldovei, până spre 17-18° în zona Banatului.
- De asemenea, trebuie să mai menționăm ușoare intensificări ale vântului, astăzi, în zona Moldovei – pe arii restrânse viteze ale vântului de până la 35-45 km/h -, dar și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde ne așteptăm la rafale de până la 55-65 km/h.
În Capitală, în sfârșit, astăzi vedem și noi soarele, după câteva zile cu vreme închisă. Asta înseamnă că și în Capitală ne așteptăm la o temperatură mai ridicată sau cât de cât apropiată de normalul perioadei. Estimăm o maximă în jurul valorii de 9° și un vânt, în general, slab”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Temperaturile înregistrate în România la ora 07:00
În această dimineață, la ora 07:00, ANM a publicat temperaturile înregistrate în România.
- Au fost minus 3 grade la București, minus 4 grade la Miercurea Ciuc, 2 grade la Oradea, 0 grade la Cluj-Napoca și 0 grade la Craiova.
- Precipitațiile au lipsit în toate zonele țării.
- Pe litoral au fost 3 grade la Sulina și 1 grad la Constanța.
Sursa – ANM
- O grade Celsius s-a înregistrat și la Arad, Timișoara, Drobeta-Turnu Severin și Călărași.
- În nordul țării au fost minus 2 grade la Iezer și Bistrița, o grade la Baia Mare.
În Moldova, termometrele au arătat minus 1 grad la Botoșani, 0 grade la Suceava și la Iași, iar la Vaslui a fost 1 grad Celsius.
